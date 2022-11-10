詐團釀3死「大姊」沒錢找律師！30歲蛇蠍女+2成員裁定羈押禁見

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死， 士林地檢署與新北警陸續多波搜索，接連逮捕「茶董」、「蝦董」2大幹部。9日警方於基隆逮捕綽號「大姊」30歲傅女及2名吳姓成員，檢方複訊後依違反組織條例等罪向法院聲請羈押。今（10日）下午4時許召開羈押庭，庭訊約1個多小時，稍早訊問完畢，認3人涉違反組織等罪，且有滅證等，裁定3人羈押並禁止接見通信。

據悉，30歲傅姓女子在集團成員中輩分頗高，入行比茶董早，連氣焰囂張的茶董也尊稱她「大姊」，她除擔任面試成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作；另在內湖拘提到案嫌犯吳男（32歲）則遭茶董吸收為成員，在淡水據點負責毆打、下藥被害人；而在土城拘提到案嫌犯吳男（27歲）則涉及協助南投棄屍部分；後通知到案陳姓男子（32歲）受茶董指示負責承租淡水、中壢二處據點。

▲30歲傅女比茶董早入行，除擔任面試成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作。（圖／記者陳雕文翻攝）

3人及相關卷證移送地院後，下午4時許召開羈押庭，3人及其家屬均未替他們選任律師，但3人涉犯重罪，為保障人權或冤案發生，因此法院認應有辯護人替他們辯護，則由法院指定律師替3人義務辯護。另外，該詐團所有裁定羈押人當中，僅有茶董陳樺韋有選任律師。

庭訊約1個多小時結束，合議庭依違反組織犯罪條例、私行拘禁致死等罪，嫌疑重大，且均有事實足認有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據、反覆實施之虞，裁定3人羈押禁見並禁止接見通信。

迄今援救出58名被害人，3人不幸死亡，前後32人落網、到案、24人被羈押，1人5萬交保、3名少年移送少年法庭、2人請回，全案有望向上追出大咖並進入「收尾階段」。