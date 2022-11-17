濟南燒餅老店開5萬月薪徵大學生　店長工作18年買下三套房

▲山東濟南一間燒餅老店開出高薪聘請大學畢業生。（圖／翻攝海報新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東濟南一間手工燒餅老店近日在門口貼出招聘員工海報，海報上寫著，「月薪8千-1萬2（人民幣，約3.5萬-5.2萬元新台幣），本科生（大學生）優先。」引起外界關注。73歲的老板王貴欽解釋，即使燒餅店賠錢，也要高薪招聘，「高學歷的工人有更好的學習能力，也有更好的創造力，上手很快，創新性強，用高薪聘人才是值得的。」

《海報新聞》報導，在濟南市槐蔭區緯十二路，這家有29年歷史的燒餅店生意十分紅火，每天可以賣出4000份。有不少顧客發出疑問，「1.1元（人民幣，下同）買這麼大的燒餅，真的掙錢嗎？」王貴欽坦言，「真的賠錢，但成本壓力在人才上。」

王貴欽開的燒餅店有近30年的歷史，對他而言，做好燒餅的關鍵在於發酵技術，而他從一個連鹽和糖都分不清楚的餐飲小白，利用10年時間潛心研究發酵技術，這才成功打響名號。

在這間燒餅店裡，大都是王貴欽親自開發出來的手工製造機器，少量購置的機器也被王貴欽改造過，他認為，「現在燒餅還無法脫離人工，在揉餡這一步需要有經驗的工人才能操控，店內的一套機器已經改進了40次，希望可以繼續改進成為全自動機器。」

王貴欽希望能讓這間燒餅店繼續經營下去，求才若渴的他開出了高薪，期望能招聘高學歷的畢業生。據了解，現階段燒餅店的員工平均日薪能到400元，高一點的能達到600元，工作年數久的老員工已經在濟南賺了三套房。

燒餅店的店長丁鳳煥已經在店內工作18年，她表示，「剛來濟南的時候就和丈夫全款買了一套，現在又貸款買了兩套，店裡9個員工已經有7個從農村戶口轉為了城鎮戶口，在濟南安家落戶。」

