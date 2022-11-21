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社會 社會焦點 保障人權

黑痣賊假買打火機「搬走7萬菸酒」　闆娘曝影像籲：別幫他銷贓

記者許權毅／台中報導

台中大甲區雁門路上一間菸酒行18日發生竊案，一名黑痣男頭戴毛帽走進菸酒行買了打火機，接著走到門外東看看西看看，下手搬走整箱價值6萬多的菸，沒想到黑痣男食髓知味，過了10分鐘又來買2個打火機，再搬走1萬多的威士忌。警方表示，目前已經掌握該男動向，疑似是慣犯。

▲▼台中大甲一間菸酒行遭行竊，竊賊還先到店裡購買打火機佯裝客人。（圖／店家提供）

▲台中大甲一間菸酒行遭行竊，竊賊還先到店裡購買打火機佯裝客人。（圖／店家提供）

林姓老闆娘觀看監視器後，還原當天事發經過，黑痣男大約晚間9點多就在店門徘徊觀察，等待店裡只剩下老闆一人時上門，先是掏出10塊跟老闆說「一個賴打」，走出店外後站在剛進的菸酒前張望，下手拿走一箱價值6萬以上的菸。10分鐘後，黑痣男再度現身，這次向老闆買了「2個賴打」，再走到門口「挑貨」搬走一箱1萬多元的威士忌。

▲▼台中大甲一間菸酒行遭行竊，竊賊還先到店裡購買打火機佯裝客人。（圖／店家提供）

▲黑痣賊在門口觀望許久，趁沒人注意搬走菸酒，不料全被監視器拍下。（圖／店家提供）

林姓老闆娘說，因為貨多，附近民眾純樸善良，平時會先將部分貨物擺在門口，待有時間再慢慢搬進店，加上來買打火機的都不會太過注意，疑似就是因此被竊賊盯上。老闆娘說，當時老闆也有疏忽，忘記將店門口的窗戶打開，否則應該是會聽到聲響，經調閱監視器，發現黑痣男分兩趟騎著機車載走菸酒。

▲▼台中大甲一間菸酒行遭行竊，竊賊還先到店裡購買打火機佯裝客人。（圖／店家提供）

▲店家表示，該賊在臉頰左側有一顆明顯的痣，身材算壯碩。（圖／店家提供）

老闆娘說，一般偷菸酒的竊賊都會轉賣，她呼籲各方營業店家「不要幫忙銷贓」，若有線索可以提供給警方。大甲分局警方表示，經查看店家監視器，已經掌握疑似竊賊，正積極追查中，不排除是慣竊。

▲▼台中大甲一間菸酒行遭行竊，竊賊還先到店裡購買打火機佯裝客人。（圖／店家提供）

▲店家總共被搬走7萬多元的菸酒，闆娘呼籲其他店家不要幫忙銷贓。（圖／店家提供）

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