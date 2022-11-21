被控配售ETF涉獨厚少數人　街口小霸王求解禁出國「討救兵」

記者黃哲民／台北報導

被稱為「街口小霸王」的街口投信前負責人胡亦嘉，2020年於公司發行ETF基金時，涉以「鎖量」方式獨厚極少數申購人買到、違反《證券交易法》要求的公平配售原則而被起訴，台北地院今開庭，胡亦嘉請求解除對他出境、出海的限制，他需要出國「討救兵」、尋找新的資金挹注營運，否則公司每月虧損台幣3000多萬元，可能會有倒閉狀況。

▲「街口小霸王」街口支付前董事長胡亦嘉，涉沒公平配售公司所發行的ETF而被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

北院今開庭主要調查有無繼續限制胡亦嘉出境、出海的必要，詳細訊問胡亦嘉有無美國護照、在境外有無資產或至親。胡亦嘉表示美國護照已被檢方查扣，他在境外包括大陸地區沒任何資產甚至帳戶，也沒在境外公司任職。

今年（2022年）8月剛升格當爸的胡亦嘉說，他和妻子、3個月大的兒子，還有父母、兄妹全家人都在台灣，絕不會潛逃出國變成通緝犯，他6年前創辦的街口支付，已是台灣知名網路公司，是他用心經營打造的品牌，有200多位員工、600多萬用戶，但公司累計虧損21億餘元，今年至今虧損3.7億餘元，相當於每月虧損3000多萬元。

▲「街口小霸王」街口支付前董事長胡亦嘉，涉沒公平配售公司所發行的ETF而被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

胡亦嘉說，從本案偵辦起就被限制出境出海，以致不能出國當面向海外投資人說明，也無法拜會新的海外投資公司挹注資金，若不趕快設法解決，公司可能會倒閉，所以有出國的需要，他願意增加保釋金防逃。

胡亦嘉並自認本案沒有違反任何法規，基金銷售買賣本來就有賺有賠，類似本案的狀況，他可能是中華民國第一個被起訴的人，覺得匪夷所思，他另提行政訴訟審理中，用意是捍衛自己權益，「還我名聲與清白」，且全案只有他被限制出境出海，他想不通原因。

辯護律師團指出，胡亦嘉在國內有固定住居所，偵審期間都如期出庭，被起訴罪名都非重罪，且檢方偵辦時已完善調查同案共犯與證人，沒有勾串滅證之虞，加上胡亦嘉雖不認罪，但對於他在本案做了什麼、沒做過什麼等客觀事實，均照實陳述，而胡亦嘉經營的事業，確實有國際關連性，因此希望解除限制，讓胡出國「討救兵」。

法官認為，可行方式之一，是維持出境限制，但胡亦嘉可提出具體事由、個案申請交保短期出國，胡亦嘉面有難色說，很難要求拜訪對象出具證明，律師表示會盡快遞狀敘明需要出國的詳細理由，法官諭知候核辦，下次開庭可能是在明年（2023年）2月間。

胡亦嘉開完庭看見媒體鏡頭，揮手打招呼但回答時含糊其詞，沒正面說明是否急需出國「討救兵」。胡亦嘉被控2020年街口投信發行「期街口布蘭特正2」ETF基金時，涉以「鎖量」方式獨厚極少數申購人，並掩飾關係人交易，違反公平配售原則，待ETF因量少價揚時出脫套利，藉此不法獲利共逾6000萬元，同案被起訴被告包括胡妻莊郁琳共6人。