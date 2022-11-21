獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

記者許權毅、唐詠絮／台中報導

台中港血腥排隊案打人畫面曝光！事發當時聯結車拍下整個過程，身穿淺色藍衣的陳姓司機被吳姓兄弟檔痛毆，其中一人抱住陳男，另一人徒手猛揍陳男，陳男與對方其中一人倒地後，另一人開始用腳猛踹，陳男已經無力抵抗，吳姓兄弟檔仍不放過他往死裡打，時間長達1分鐘，讓看到畫面的民眾直呼：「太誇張了！躺地上還一直打！」

▲台中港今日中午傳出司機因排隊糾紛，一名陳姓男子遭吳姓兄弟檔毆打。（圖／民眾提供）

畫面顯示，54歲的陳姓司機身材中等，被身材較高大的吳姓兄弟檔拉住，陳男試圖離開卻被其中一人抱住，另一人開始猛揍，朝陳男頭部、腰部以及背部等揮拳，拳拳力道之大，相當驚悚。陳男痛苦倒地後，其中一人用膝蓋控制住陳男，再壓制住猛揍，接著站起用腳踢踹，過程至少1分鐘。

台中港10號碼頭今（21）日中午有兩間運輸公司因排隊問題發生爭執，一對中年的吳姓兄弟檔竟將另一名54歲陳姓司機打到肋骨斷裂3根，緊急被送往童綜合醫院治療，目前需要住院觀察。據了解，雙方分屬不同運輸公司，被害者陳男被打傷後，其他同事忿忿不平，要求對方給交代，造成現場至少15台大車擠成一團。

▲陳男（亮藍衣）被對方2名吳男拖住，一陣暴打至少1分鐘。（圖／民眾提供）



台中港務警察表示，今日中午接獲民眾報案有打架案件，抵達10號碼頭現場時，已經無鬥毆情事，雙方也無違法，僅在現場爭論。而被害人陳男事發當時已經被送往童綜合醫院治療，嫌犯吳姓兄弟檔也已經離去，陳男同事不滿陳被打，向對方員工理論，希望負責人出面說明。

據悉，陳男當時跟吳姓兄弟檔發生口角問題，主因就是大車排隊順序，陳男下車後，竟遭對方徒手毆打，釀陳男肋骨骨折至少2、3根。警方表示，目前會待傷者出院後進行筆錄，也已通知吳姓兄弟檔前來製作筆錄，積極偵辦調查中。

▲陳男痛苦倒地後，其中一人還不斷用腳踹，往死裡打。（圖／民眾提供）

▲兩台聯結車就停在一旁，陳男就在兩車中間的空間遭暴打。（圖／民眾提供）

▲陳男同事要求對方公司負責人給回應，替陳男忿忿不平。（圖／民眾提供）