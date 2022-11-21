　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

記者許權毅、唐詠絮／台中報導

台中港血腥排隊案打人畫面曝光！事發當時聯結車拍下整個過程，身穿淺色藍衣的陳姓司機被吳姓兄弟檔痛毆，其中一人抱住陳男，另一人徒手猛揍陳男，陳男與對方其中一人倒地後，另一人開始用腳猛踹，陳男已經無力抵抗，吳姓兄弟檔仍不放過他往死裡打，時間長達1分鐘，讓看到畫面的民眾直呼：「太誇張了！躺地上還一直打！」

▲▼台中港司機因排隊糾紛，竟遭吳姓兄弟檔毆打。（圖／民眾提供）

▲台中港今日中午傳出司機因排隊糾紛，一名陳姓男子遭吳姓兄弟檔毆打。（圖／民眾提供）

畫面顯示，54歲的陳姓司機身材中等，被身材較高大的吳姓兄弟檔拉住，陳男試圖離開卻被其中一人抱住，另一人開始猛揍，朝陳男頭部、腰部以及背部等揮拳，拳拳力道之大，相當驚悚。陳男痛苦倒地後，其中一人用膝蓋控制住陳男，再壓制住猛揍，接著站起用腳踢踹，過程至少1分鐘。

台中港10號碼頭今（21）日中午有兩間運輸公司因排隊問題發生爭執，一對中年的吳姓兄弟檔竟將另一名54歲陳姓司機打到肋骨斷裂3根，緊急被送往童綜合醫院治療，目前需要住院觀察。據了解，雙方分屬不同運輸公司，被害者陳男被打傷後，其他同事忿忿不平，要求對方給交代，造成現場至少15台大車擠成一團。

▲▼台中港司機因排隊糾紛，竟遭吳姓兄弟檔毆打。（圖／民眾提供）

▲陳男（亮藍衣）被對方2名吳男拖住，一陣暴打至少1分鐘。（圖／民眾提供）

台中港務警察表示，今日中午接獲民眾報案有打架案件，抵達10號碼頭現場時，已經無鬥毆情事，雙方也無違法，僅在現場爭論。而被害人陳男事發當時已經被送往童綜合醫院治療，嫌犯吳姓兄弟檔也已經離去，陳男同事不滿陳被打，向對方員工理論，希望負責人出面說明。

據悉，陳男當時跟吳姓兄弟檔發生口角問題，主因就是大車排隊順序，陳男下車後，竟遭對方徒手毆打，釀陳男肋骨骨折至少2、3根。警方表示，目前會待傷者出院後進行筆錄，也已通知吳姓兄弟檔前來製作筆錄，積極偵辦調查中。

▲▼台中港司機因排隊糾紛，竟遭吳姓兄弟檔毆打。（圖／民眾提供）

▲陳男痛苦倒地後，其中一人還不斷用腳踹，往死裡打。（圖／民眾提供）

▲▼台中港司機因排隊糾紛，竟遭吳姓兄弟檔毆打。（圖／民眾提供）

▲兩台聯結車就停在一旁，陳男就在兩車中間的空間遭暴打。（圖／民眾提供）

▲陳男同事要求對方公司負責人給回應，替陳男忿忿不平。（圖／民眾提供）

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／汪小菲放話「明飛來台」掀討論！　陸委會1句話給答案
快訊／台南某科大墜樓　男大生身亡
獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」
「想長高」狂補鈣沒用！營養師點名1物質才關鍵
30年民生社區NET熄燈　房仲曝租金價碼
快訊／台中監獄受刑人　突失去呼吸心跳
北韓「女帝登基」？　金正恩牽女兒是亮相接班人
快訊／台南某科大驚傳墜樓　18歲男大生無生命跡象
快訊／汪小菲砲火猛攻　大S首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南某科大圖書館驚傳墜樓　22歲男大生傷重不治身亡

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

審性騷法官8度受訪淡化「婚外情未遂」　前法官不服劣評提告吞敗

快訊／台中監獄受刑人突失去呼吸心跳　送醫搶救中

苗栗地檢署第四波起訴賄選案　縣議員候選人請客吃飯下場曝

快訊／台南某科技大學驚傳墜樓　22歲男大生無心跳急送醫

嘉義工人爬梯修線路突摔落！「手有觸電痕跡」急救1小時不治

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

快訊／下班注意！國1南向24.3K圓山段　2車追撞佔用外線

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

觀光客遇強風變「在地人」　正港澎湖人→愜意坐穩穩

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

快訊／台南某科大圖書館驚傳墜樓　22歲男大生傷重不治身亡

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

審性騷法官8度受訪淡化「婚外情未遂」　前法官不服劣評提告吞敗

快訊／台中監獄受刑人突失去呼吸心跳　送醫搶救中

苗栗地檢署第四波起訴賄選案　縣議員候選人請客吃飯下場曝

快訊／台南某科技大學驚傳墜樓　22歲男大生無心跳急送醫

嘉義工人爬梯修線路突摔落！「手有觸電痕跡」急救1小時不治

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

快訊／下班注意！國1南向24.3K圓山段　2車追撞佔用外線

打手槍速度快＝床上也快？她羞吐「2種人不一樣」：想出來出不來

韓「國民歌手」徹底洗脫性侵罪名！　提告方「申請重新調查遭駁回」

汪小菲放話「飛來台」掀討論！　陸委會1句話給答案

NIKE官網快閃「黑五8折優惠」！　跑鞋現省千元、超殺品項曝光

快訊／台南某科大圖書館驚傳墜樓　22歲男大生傷重不治身亡

歐陽娜娜自創服飾品牌「1件浴袍4300」　陸網掀議：我沒見過世面

獨／台中港血腥排隊畫面曝　鎖喉暴打司機倒地還「索命瘋踹」

李毓芬再登時尚雜誌封面！　霸氣眼神網讚爆：完全女王氣勢

1110家台企扎根雲南　雲台會今簽約協議項目290億台幣　

《全明星》兩季紅隊朝聖魔獸！　「被疑拿公關票」王子親留言回應

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

社會熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

快訊／國3「9車連環撞」　紫爆回堵2公里

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

即／汪小菲沒給大S生活費慘了　北院已核發扣押命令

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

即／台南某科技大男大生墜樓命危

柯賜海心因性休克死亡　家屬無意見

柯賜海曾閃婚「台塑林志玲」　超猛情史曝光！

柯賜海晚年變蝸居族　全部家當塞廂型車

獨／出院了！被撞準新娘相隔172天終於回家

更多熱門

相關新聞

賊搬走7萬菸酒　闆娘：別幫他銷贓

賊搬走7萬菸酒　闆娘：別幫他銷贓

台中大甲區雁門路上一間菸酒行18日發生竊案，一名黑痣男頭戴毛帽走進菸酒行買了打火機，接著走到門外東看看西看看，下手搬走整箱價值6萬多的菸，沒想到黑痣男食髓知味，過了10分鐘又來買2個打火機，在門口再搬走1萬多的威士忌。警方表示，目前已經掌握該男動向，疑似是慣犯。

獨／台中港聯結車運將2打1　他被打到肋骨斷3根

獨／台中港聯結車運將2打1　他被打到肋骨斷3根

即／吊車吊桿觸電司機無生命跡象

即／吊車吊桿觸電司機無生命跡象

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

關鍵字：

台中港台中聯結車司機運將打架

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

魔獸驚喜現身速食店！

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

又有NBA好手　艾爾斯加盟領航猿

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

汪小菲突嗆小S：踩在她姐腦袋上的小丑！

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面