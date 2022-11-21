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超過五萬人力挺五星政績　鄭運鵬：建設更大、照顧更細！

▲▼桃園,鄭運鵬,鄭文燦,賴清德,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲桃園市長候選人鄭運鵬，向桃園市民宣誓未來要讓桃園「建設更大」、「照顧更細」。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬昨（20）日晚間於中壢舉辦「延續五星光榮 黃金勝選之夜」，總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁皆到場力挺，現場湧入各大職業工會、青商團體與各類後援會等市民朋友，超過五萬人一同現身力挺。鄭運鵬與鄭文燦進場時，短短100公尺就花上將近10分鐘，大家更高舉手機燈光象徵要繼續點亮桃園的光榮。鄭運鵬說，鄭文燦過去八年一點一滴帶著桃園進步，所有建設和照顧都做得很完整，讓桃園人感到光榮和驕傲，接下來他會讓「建設更大」、「照顧更細」，守護並延續鄭文燦的五星級市政。

▲▼桃園,鄭運鵬,鄭文燦,賴清德,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭運鵬說，未來不只台積電，整個護國群山產業鏈都會進駐桃園，機場捷運延伸線、捷運綠線、捷運棕線三條線路都會動工，首都圈通勤月票1200會帶給首都圈1200萬人的通勤更省錢、更方便。「最弱勢的市民和家庭，我一定要照顧到」鄭運鵬分享多年前自己兒子送醫病危的經歷，讓他立誓會運用所有的力量，盡力照顧罕病的孩子。最後他也拜託桃園市民把手中的選票都當作護國神山，「請大家支持鄭運鵬，當運鵬的靠山，未來我會像鄭文燦一樣當大家的靠山！」

鄭文燦則表示，過去國民黨執政時代，機捷五年通不了車、鐵路高架化推不動、捷運只有一張圖無法變為工程、下水道工程更是六都最後一名。自從八年前桃園鄉親選出他來擔任市長後，現在不只工程持續光速推進，更有了老人健保補助、裝假牙補助、生育津貼、育兒津貼跟許許多多的親子館、公托中心及共融式公園。他說到，這八年來，他一天當三天用，跟鄭運鵬一起顧桃園、拚建設，把不可能變可能，讓桃園成為一個驕傲的名稱，更讓全台灣都看見桃園。

▲▼桃園,鄭運鵬,鄭文燦,賴清德,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

「從當市長第一天開始，我就告訴自己一定要用全部的生命與力量奉獻給桃園！」鄭文燦說，這八年來他沒喊過苦跟累，沒有一天休息，就算出國長途飛行回桃園，晚上一樣參加地方的活動，因為他知道，桃園正在進步，絕對不能停下來。他提醒所有桃園的鄉親，下個禮拜手上的選票至關重要，關係到未來四年、八年桃園能不能繼續進步，關係到鄭文燦八年執政的成績能不能繼續發展下去。他呼籲，大家不只要支持鄭運鵬，回去之後還要多拉五票，多拉十票張，唯有集中選票，才能保護桃園進步、保護桃園發展。

▲▼桃園,鄭運鵬,鄭文燦,賴清德,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

翁章梁說，這八年桃園進步很多，自己很常向鄭文燦請教市政問題。他也說到，鄭運鵬年輕有創意，更已提出上百項建設，相信鄭運鵬一定可以守護桃園這年輕的城市，讓桃園不走回頭路。「守護桃園就是守護優良執政！」林右昌說到，若鄭運鵬能接棒鄭文燦，再加上所有鄉親的力量，一定可以延續優良執政和桃園市的光榮。他強調，桃園沒有時間等待，每一刻都不能停，桃園最好的選擇，就是票投鄭運鵬，延續鄭文燦的光榮。

賴清德在台上則大讚鄭運鵬當市長有三大好處，第一，他年輕有活力好用耐操，完全符合這都市年輕的需要，過去鄭文燦打下的基礎鄭運鵬都有參與，未來桃園一定能繼續向前走。第二，鄭運鵬也是民進黨團的國會領袖，高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安，都經過幹事長的歷練，民進黨黨團幹事長就是成為五星縣市長最好的保證，身為幹事長的運鵬一定能回來桃園，好好幹市長！第三，鄭運鵬用國家高度推出七大方向藍圖，不論教育文化、產業經濟、科技交通運輸、社會福利都會讓桃園再大進步。

▲▼桃園,鄭運鵬,鄭文燦,賴清德,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

賴清德說，他今天再次來到桃園就是要誠懇地向桃園鄉親拜託，「肯定鄭文燦，票投鄭運鵬」，鄭文燦替桃園未來的重大建設打下厚實基礎，現在他要完成階段性任務，對鄭文燦最好的感謝和鼓勵就是讓鄭運鵬高票當選順利接棒。賴清德也呼籲，為了台灣的未來懇求大家支持鄭運鵬，他強調台灣現在面臨海內外挑戰，還有很多國際的複雜情勢，他拜託大家支持鄭運鵬也支持桃園，讓蔡總統有更大民意面對海內外的挑戰，鄭運鵬只要高票當選，蔡英文就更有力量帶領台灣！

▲▼桃園,鄭運鵬,鄭文燦,賴清德,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

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