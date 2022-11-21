柯建銘不捨鄭運鵬「瘦又黑了」　曝從他身上學到這特質

▲民進黨立法院黨團力挺鄭運鵬。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數，民進黨立法院黨團21日上午舉行「國會好鵬友挺運鵬」影片發布記者會，黨團總召柯建銘表示，鄭運鵬瘦了、黑了、聲音沙啞了，雖不捨但有信心，「桃園交給鄭運鵬，我們一定放心」，強調全世界都在看台灣的選擇，並讚美鄭正直、勇敢、承擔、負責、專業、認真，自己也從他身上學習勇往直前的人格特質。

柯建銘今天感性地表示，鄭運鵬今天早上回到再熟悉不過的地方，來到代表黨團開記者會的現場，但是自己心裡很複雜，他從這裡離開以後，一定肩負更大的責任，「剛才他進來的時候我第一個感覺，他瘦了、他黑了、他沙啞了，因為這段時間他承擔起這個責任，短短100多天裡面，他盡他全部的生命力在拼鬥，為了什麼？為了問鼎一個很重要的職務、國家責任桃園市長，我們有信心。」

柯建銘表示，鄭運鵬擔任黨團幹事長，是黨團真正的靈魂人物，自己擔任總召只是在朝野協商負責簽名，擔任守門人而已，而民進黨立法院黨團是國家人才的培育場所，包括副總統賴清德、屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、台中市長候選人蔡其昌、嘉義市長候選人李俊俋都曾擔任黨團幹事長，台南市長黃偉哲則是擔任副幹事長，一起在立法院裡捍衛執政的價值，捍衛國家，深化改革。

柯建銘說，鄭運鵬擁有正直、勇敢、承擔、負責、專業、認真等人格特質，彼此是亦兄亦弟、亦師亦友，「我最後總被鄭運鵬退回，因為他堅持、他對理想的堅持」，持平而論，這麼多人跟自己一起打過仗，自己從每一個人身上，都學到很多好處，而鄭運鵬讓他學習如何承擔，如何勇往直前，這是他非常重要的人格特質。

柯建銘說，這次選舉的價值和意義是，當總統蔡英文、行政院長蘇貞昌領導國家，支持度超過50％，全球都在看台灣這場選舉，觀察大家是不是要支持自己國家，是否要負全球重大責任，這是一個非常重要的價值選擇，「尤其這個選擇，我們就看最重要的選區，全球高科技未來的發展中心，我們希望產生一個全球科技重鎮領袖鄭運鵬。」