選前4天栽了！口罩+金門高粱行賄　基隆2里長候選人遭起訴

▲基隆地檢署選前4日，偵結起訴2名里長候選人以現金及禮品賄選案件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

選戰最後關頭，基隆地檢署分別於今(22)日偵結基隆市中正區里長林姓候選人現金買票，以及新北市瑞芳區里長邱姓候選人以口罩和金門高粱酒賄選案件，2名里長候選人經調查後，賄選犯行明確，檢方依違反選罷法起訴。

▲查獲候選人以口罩等禮品進行賄選。



檢察官指揮調查局基隆調查站、基隆市警察局、專勤隊等單位，偵辦林姓里長候選人等人涉嫌現金賄選，其為圖順利當選，於今年7月至9月間，夥同其林姓樁腳對該里內有投票權之人，以每票新臺幣1000元之代價，行求、交付賄賂尋求里民投票支持，以此方式進行賄選，除魏姓選民自林姓樁腳收受3000元外，其餘選民對於交付之4000元、5000元及1萬元均予以拒絕而未收受。

檢察官於10月13日陸續訊問候選人、樁腳、選民10餘人後，向法院聲請羈押林姓候選人獲准，再積極蒐集證據，於今日以林及林姓樁腳涉犯投票行求及交付賄賂等罪嫌、魏姓選民則以涉投票受賄罪嫌提起公訴。

另一起為新北市瑞芳區邱姓里長候選人，涉嫌以禮品賄選，檢察官指揮調查局新北市調查處及新北市警察局瑞芳分局偵辦，邱為圖順利當選，於今年7月、8月間，對於該里內有投票權之人，以口罩2盒、金門高粱酒1瓶進行賄選。

檢察官於10月4日上午，指揮司法警察搜索邱住處，並扣得邱所有之手寫札記1張、口罩、高粱酒等物品，再擴大追查收受賄賂之選民，今日以邱涉犯投票交付賄賂罪嫌提起公訴，另5名收受賄賂之選民則予以緩起訴處分。

地檢署強調，將持續秉持「賄選零容忍」、「有聞必查、有據必辦」態度，從嚴從速偵辦各式違反公職人員選舉罷免法犯罪；距投票日僅剩4天，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，切勿以身試法。民眾若得知有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身份絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。