選前之夜場地不如陳、黃！在地人憂大塞車　蔣萬安：能替代封路

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安原想借凱道路權當11月25日選前之夜場地，但搶輸民進黨台北市長候選人陳時中，最終選定基隆路一段52號停車場空地，但在地人擔心可能造成塞車。對此，蔣萬安22日表示，該地可替代封路，將交通影響降到最低，也會與警方、義交密切合作協調。

▲蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安25日將於基隆路一段52號停車場空地舉辦選前之夜，與無黨籍台北市長候選人黃珊珊在黃金周舉辦的「偉大市民挺珊珊」造勢活動同一場地，約可容納2萬人；但有在地人士擔心，該區為八德路、市民大道叉開的起點，當天又是周五下班尖峰時間，恐引發大塞車。

對此，蔣萬安回應，他之所以選擇該場地的原因，就是可以替代封路，將交通影響降到最低，「我們也會跟警方、義交密切合作協調，希望讓活動順利舉辦，以不影響交通程度為最高考量。」

另外，關於中華民國防疫學會理事長王任賢爆料，當初高端審查的時候，有委員對高端的樣本數有意見，但衛福部找專家操弄數據，幫助高端繼續拿到EUA？蔣萬安回應，民進黨護航高端是鐵的事實，但面對外界的各項質疑，民進黨台北市長候選人陳時中和衛福部永遠已讀不回、完全閃躲，才會造成人民持續的不信任與質疑。

蔣萬安認為，民進黨政府應該要向國人交代清楚，「如果繼續黑箱，人民就要用選票來制裁民進黨政府！」