川普推特帳號恢復！粉絲數1天暴增至7850萬人...本尊回應了

▲馬斯克恢復川普的推特帳號。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）在當地時間20日恢復了川普（Donald Trump）推特帳號使用權，消息一出，川普帳號粉絲數量立刻從0開始暴增，不到1天就擁有7850萬名粉絲，但相較停權之前粉絲數8900萬仍少了一些，不過，川普本人重返推特的意願似乎不那麼強烈，甚至表示「我看不出有任何理由」，強調會繼續使用自己創建的平台Truth Social。

▲川普的推特帳號解封，粉絲數一夜暴增。（圖／翻攝自推特／@DonaldTrump）

根據《euronews》報導，川普因涉嫌煽動去年1月6日美國國會大廈暴亂，而導致推特帳號被永久停用，自從馬斯克接手Twitter，川普帳號是否恢復也成關注焦點。

馬斯克19日為是否恢復川普帳號發起投票，共有超過1500萬名用戶參與投票，約51.8%的人贊成恢復，因此隔天立刻發文表示，「人民已經發聲了，川普帳號將被恢復，人民的聲音就是上帝的聲音。」

川普帳號上的5.9萬則推文仍然存在，不過在恢復當下粉絲數為0，若實際到推特上搜尋，可以發現川普最後1則發文停留在2021年1月8日，目前粉絲量正在持續增長，已達到7850萬，在被停用前，曾一度超過8900萬。

而對於是否回歸推特，川普本人並沒有很大興趣，「我看不出有任何理由」，並表示會繼續使用他的新社群平台Truth Social。

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