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推特無預警「關閉辦公大樓」直到下周　馬斯克還PO葬禮照

▲▼馬斯克,推特。（圖／路透）

▲馬斯克接管推特後大舉裁員以節省公司開支。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

馬斯克（Elon Musk）於16日要求推特全體員工長時間、高強度工作，超過17日下午5時最終期限仍未同意者將遭解雇。據BBC揭露，馬斯克18日稍早又發出員工通知，推特的辦公大樓將暫時關閉且立即生效，直到下周一（21日）才會重新開放。馬斯克也PO出一張葬禮哏圖，但回應網友自己對公司營運「不太擔心」。

根據英國BBC取得的訊息內容指出，推特公司向員工發出公告稱，「辦公大樓將暫時關閉，立即生效。」公告內容或馬斯克本人目前暫時都沒有說明關閉辦公室的原因，不過信中強調，「請繼續遵守公司政策，避免在社交媒體上、新聞媒體或其他地方討論公司機密資訊。」推特並未立即回應BBC的提問。

▲▼推特內部訊息指出將關閉總部辦公大樓，馬斯克則同步PO出一張墳墓梗圖。（圖／翻攝自推特／Elon Musk）

▲推特內部訊息指出將關閉總部辦公大樓，馬斯克本人則同步PO出一張墳墓哏圖。（圖／翻攝自推特／Elon Musk）

與此同時，馬斯克在他的推特帳號上傳一張哏圖，照片中有一個人在墳墓前開心合照，他的臉和墓碑都被貼上推特藍色小鳥標誌，但馬斯克並未加註文字說明，只有在另則貼文中發出一個骷髏頭的表情符號。有網友提問，關閉辦公室是什麼意思，馬斯克僅回覆，「最好的人都留下來了，所以我並不太擔心。」

此前，馬斯克11月稍早宣布將大舉裁員50%，又於16日發信要求所有員工承諾長時間且高強度的工作，共同打造「推特2.0」，若員工在1天內仍未同意就得領著「3個月資遣費」走人。在最新宣布暫時關閉辦公室之前，就有消息傳出，大量員工不接受新的工作條件而辭職。

一名不願透露身分的推特前員工表示，他認為未來等裁員行動告一段落時，公司可能剩不到2000人。他還加碼透露，自己待過的小組所有人都被解雇了，「整個指揮系統裡已經都沒有人了。」在馬斯克收購並接管推特以前，公司大約有7500名員工，另外還有數千名契約工作者，但其中大部分已經被解約開除。

馬斯克要求推特員工「長時間高強度」工作　辦不到就直接解雇

馬斯克：將找新領導人營運推特　盼本周完成公司重組

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