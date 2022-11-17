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大陸 大陸焦點 特派現場

都是活的！ 199隻烏龜裝行李箱被查獲...還有7條蛇一起搭飛機偷渡

記者魏有德／綜合報導

上海浦東機場海關近日從一名旅客的兩件大行李箱中發現199隻活體烏龜和7條寵物蛇，這批爬蟲類動物被混在裝有杯麵的紙箱中，企圖夾帶闖關入境大陸。受大陸邊境防疫嚴格管制的影響，這名旅客的「走私」行為終告失敗，由於這批活體龜中還有被列入「瀕危」動物的斑點水龜和佛羅里達箱龜，走私客恐將被判刑入獄。

▲上海海關查獲199隻活體烏龜和7條寵物蛇。（圖／翻攝微博）

▲上海海關查獲199隻活體烏龜和7條寵物蛇企圖藉由旅客托運行李闖關。（圖／翻攝微博，下同）

《澎湃新聞》報導，上海浦東國際機場海關在對一架入境航班進行監管時，從兩件托運行李內共查獲活體龜199隻，活體蛇7條。經清點鑒定後發現，共計斑點水龜165隻、佛羅里達箱龜8隻、窄橋動胸龜26隻、豬鼻蛇1條、黑白王蛇3條和黃尾森王蛇3條，斑點水龜和佛羅里達箱龜屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ物種。

▲上海海關查獲199隻活體烏龜和7條寵物蛇。（圖／翻攝微博）

透過上海海關釋出的查緝影片可以發現，這批爬蟲類活體生物被置於黑色網袋中，分別放在托運行李內的紙箱裡，被藏在網袋中的寵物蛇不停的在狹窄空間裡滑動，紙箱內還塞著為數不少的泡麵企圖掩飾，企圖蒙混過關。

▲上海海關查獲199隻活體烏龜和7條寵物蛇。（圖／翻攝微博）

上海海關表示，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）、《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》規定，除持有允許進出口的證明書外，任何貿易方式或者攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境的行為均屬違法。

上海海關強調，通過攜帶或者寄遞方式進境的動植物及其產品，應經國家有關行政主管部門審批許可，並具有輸出國家或地區官方機構出具的檢疫證書，否則禁止攜帶或寄遞進境。

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