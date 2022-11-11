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上海地鐵現火光濃煙原因曝　後方列車乘客排長龍走軌道急疏散

記者魏有德／綜合報導

上海地鐵11號線一輛列車今（11）日上午上班高峰期間，在嘉定新城站區間發生供電設備故障，一列出庫無人列車冒出煙霧和火光，引起外界關注。受意外事故影響，地鐵部分區段供電中斷，兩輛列車被迫停駛，部分乘客緊急從軌道上疏散，這起故障也導致該線路列車晚點60分鐘以上。

▲上海地鐵11號線某列車因電力設備故障，出現火光及濃煙。（圖／翻攝微博）

▲上海地鐵11號線某列車因電力設備故障，出現火光及濃煙。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，11點25分左右，上海地鐵官方微博shmetro稱，當前軌道交通11號線已全線恢復正常運營，乘客可正常乘坐。給您出行帶來不便，深表歉意。

▲上海地鐵出現事故後，後方列車乘客從軌道上疏散。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲地鐵出現事故後，後方列車乘客從軌道上疏散。（圖／翻攝澎湃新聞）

事故發生時，為避免意外擴大，位於後方的列車乘客進行緊急疏散處理。一名乘客石先生從迫停列車上疏散，他透露，當時搭乘的列車在快進站時突然停止運行，「車上乘客都比較冷靜，當大家獲悉是由於線路故障，都在車上耐心等候救助。後來消防人員在車頭將車窗卸下後，乘客一左一右下車。」

另一名乘客王女士（化名）正在後方列車上，她表示，搭上車後，先是在安亭站停了十幾分鐘，再往前到上海汽車城站又停了十幾分鐘，「我們列車上的人全員下車，出站後自己改乘交通工具。」

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