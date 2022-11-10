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大陸 大陸焦點 特派現場

南京動物園太窮了！「無尾熊、猩猩直播賣萌」掙錢　開放認養籌款

▲▼動物園直播畫面截圖。（圖／翻攝自影片）

▲動物園直播畫面截圖。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅「七英俊」近日的一條貼文，在微博上引起了許多人的關注，「紅山動物園最近窮得揭不開鍋了，開放了一批動物認養。」眾多微博網紅紛紛轉發，目前這條微博的轉發量已達到1萬多次。還有網紅稱，南京紅山森林動物園從10月29日封園開始，「每天都是0收入，非常艱難，需要大家的支持。」

據《紅星新聞》報導，這已經不是外界第一次聽到這家動物園面臨困難。2020年7月，紅山森林動物園園長沈志軍曾在演講中表示，疫情導致該園閉園51天，動物園收入為零，損失了2000多萬（人民幣，下同），「有人說疫情過後會有一波報復性出遊，可是我等了3個多月，還沒有多少人來報復我。」

在困難之外，紅山森林動物園並沒有放棄自救。10月29日閉園以來，紅山森林動物園的帳號每天都會直播，「營業」的動物主要為無尾熊、長頸鹿、猩猩、細尾獴、小貓熊等明星動物。此外，動物園還於去年開通了線上認養。

11月7日上午11時許，在紅山森林動物園的直播間裡，一隻無尾熊蹲坐在樹杈上，抓起樹葉往嘴里送，模樣憨態可掬。下午，2名講解員又將鏡頭移至室外，為觀眾介紹起園內的植物，接著去到狼、猞猁所在的館舍進行探訪。晚上8點，動物園又開始了一天中的第三場直播，飼養員直播如何為4個月大的紅吼猴「石榴」製作奶昔。

直播過程中，講解員不斷提醒觀眾，「特殊時期我們感謝大家的陪伴，也需要大家的幫助。大家可以點擊右下角的藍色愛心進行捐助，我們的捐助資金會全部用於保護動物。」

此前媒體也曾報導，紅山森林動物園收入的80%以上來自門票。受疫情影響，2020年該園共虧損3000多萬，佔往年收入的40%。最困難時，動物園帳面上只剩下50多萬。為了保證動物的飼料供應，園長甚至扣下了員工的半年績效。

此後，紅山森林動物園會在周末進行直播。如果碰上閉園，他們會增加直播頻率，也為想念動物的人們提供一些慰藉。最近，動物園的直播間附上了捐助連結，觀眾可以選擇10元、20元、50元、100元或自定義金額進行捐助。捐款的目標金額為264萬元，截至11月8日晚11時許，在近18萬人的幫助下，已籌到將近263萬元。

此外，紅山森林動物園於去年開通了「雲認養」功能。一名工作人員表示，認養活動早在2001年就已經在線下開展，受眾包括個人和部分本地學校。2019年，隨著粉絲不斷增加，線上認養的需求逐漸增加。2021年，動物園又開發了微信小程序，開通了「雲認養」模式，公眾可以在線上進行登記預約、簽訂協議、辦理認養證書等。

據動物園發布的《動物認養服務細則》，認養人通過小程序或官網選擇認養動物，付款後會收到工作人員的郵件，並添加微信，後續有認養紀念品郵寄、個人或家庭幕後體驗活動（到動物館舍做客等）。

在「愛心認養」上線頁面，有獰貓、野豬、水獺等動物可以認養，價格在800到2000元不等。工作人員還透露，目前已有150隻左右的動物個體被認養。

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