下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元　會員看呆：沒少一個0嗎

▲今（21）日是好市多黑色購物節第一天。圖與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

零碼鞋的價格通常會比較便宜，日前就有女網友逛好市多時發現，竟有雙帆布鞋特價197元，讓她馬上決定帶一雙走。消息曝光後，吸引不少網友敲碗求買，引發熱烈討論。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到日前她去好市多台南店時，發現原價1299元的「PALLADIUM中性帆布鞋」粉色款竟特價197元，不過現場只有2個尺碼。她坦言自己起初覺得這雙鞋沒特別好看，但因為價格太便宜，所以試穿後還是就決定帶回家。

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貼文曝光後，不少網友也留言表示，「今天（指20日）也在台中店買了一雙，197元這價格雖然鞋子大了一點點，但是不買對不起自己」、「昏倒，我才網路買400多給我女兒，現在100多」、「早上（指20日）看南崁還有，剩7.5、8」、「超讚的，這價位可以」、「還以為少打一個數字，超划算的」、「這價位太誇張了」、「新竹店也還有，今天（指20日）也買到一雙，大腳也能撿到便宜真開心」、「今天（指20日）中午大順店有看到」、「下午（指20日）中華店有看到，不多」。

▲這雙帆布鞋只要197元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，也有些網友則勸退，「我穿這雙的黃色款走路跟天竺鼠車車的叫聲一樣，其他也有這款鞋的人有解嗎」、「這牌子鞋子我買過一次，它不防滑，踩到水還是下雨天滑死超可怕的」、「這牌子鞋底下雨天超滑唷，雨天別穿它，滑倒過」、「這雙就耐磨，沒有其他優點」。

後來原PO也在留言處透露，這雙鞋其實已經降價過2次，購買的前一晚本來還賣497元，後來一看到變成197元，就覺得不買實在對不起自己，最後才會手滑帶回家。而以原價1299元來計算的話，197元等於打了近1.5折。

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