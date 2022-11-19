首次見岸田　日方揭：習近平「整場笑容滿面」！積極態度超乎預期

▲中國國家主席習近平17日在APEC期間與日本首相岸田文雄會晤，合照時露出滿臉笑容。（圖／路透）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本與中國睽違約3年再度舉行領袖會談，日媒觀察，雖然中國國家主席習近平在會前合影或會談中始終面帶微笑，但兩國在釣魚台及台灣議題上沒有交集，爭端的導火線依舊存在。

日本時事通信社報導，這場日中領袖會談11月17日在亞太經濟合作會議（APEC）於泰國曼谷舉行峰會期間登場。日本首相岸田文雄與習近平就強化彼此在安全保障領域的意見溝通達成一致，也在推動經濟合作及人際交流方面取得共識。

日本方面人士表示，「（習近平）積極態度超乎預期」。不過，在重要的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）及台灣議題上，兩人立場仍無交集，引發日中爭端的導火線依舊存在。

這是岸田與習近平首度面對面會談，日本外務大臣林芳正及中國外交部長王毅等人陪同與會。岸田在會談開頭就說，日中對國際社會的和平與繁榮負有責任，加速建構有建設性且穩定的兩國關係相當重要。

習近平回應說，中日關係的重要性沒有改變，將建構符合新時代要求的關係。

▲岸田文雄與習近平17日在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行領袖會談。（圖／路透）

為了避免偶發衝突，兩人除了同意盡早啟用兩國防衛部門之間的「熱線」之外，也確認重啟日中安保對話的方針。兩人還約定未來繼續進行領袖層級對話，並加速協調林芳正訪中行程。

從會前公開合影，可以看到習近平面帶微笑與岸田握手，日本政府相關人士透露，習近平在會談中「也始終笑容滿面」。

日本外務省官員認為，習近平第3任領導團隊已上路，「（習近平）重新開始與各國間的關係，進入積極外交模式」。

話雖如此，日中之間未能解決的問題，並未在這場會談中取得明顯進展。岸田就中國在釣魚台列嶼附近「侵入」日方「領海」，及共軍朝台灣附近海域試射彈道飛彈等，當面向習近平表達「嚴重憂慮」，還再度強調「台灣海峽和平與穩定重要性」。

習近平則反駁說，海洋及領土問題必須適當管理，「不接受干預內政」。

面對中國展現的「友好態度」，日本外務省官員說，從正面角度來看是「接下來會很忙碌」；但自民黨內的防衛派人士指出，岸田在這場會談並未取得成果，如果太過靠近會正中對方下懷。

另外，產經新聞報導，岸田11月18日下午與代表台灣參加APEC經濟領袖會議的張忠謀會談約20分鐘，除了表達台灣海峽和平與穩定的重要性之外，也說「台灣是與日本共享基本價值極為重要的夥伴，且是重要友人」。

岸田說，希望深化日台之間有關經濟及民間往來等的合作與交流；張忠謀也表示，期待進一步強化台日關係。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》