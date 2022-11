習近平與賀錦麗APEC場邊談話　強調增進了解保持溝通

▲中國國家主席習近平(右)與美國副總統賀錦麗(左)19日在APEC經濟領袖會議會面。(圖/翻攝美國副總統賀錦麗推特@VP)

記者鄭思楠/綜合報導

習近平與賀錦麗(Kamala Harris)均前往曼谷出席亞太經濟合作會議(APEC)經濟領袖會議,美國總統拜登(Joe Biden)未出席。據大陸官媒《新華社》報導,習近平19日「應約」與賀錦麗進行簡短交談。

報導指出,習近平向賀錦麗說,他與拜登在印尼峇里島的會晤富有戰略性和建設性,對下階段中美關係具有重要指導意義。希望雙方進一步增進相互了解,減少誤解誤判,共同推動中美關係重回健康穩定的軌道,希望副總統女士為此發揮積極作用。

報導稱,賀錦麗向習近平表示,兩國元首剛舉行「成功會晤」。美方不尋求與中方對抗或衝突,雙方應在全球性問題上開展合作,保持溝通渠道暢通。

Today in Bangkok, I greeted President Xi before the APEC Leaders Retreat. I noted a key message that President Biden emphasized in his November 14 meeting with President Xi: we must maintain open lines of communication to responsibly manage the competition between our countries. pic.twitter.com/C5gpFxdg1Q