選前黃金週拚了！無黨張志宏競總成立　新莊前代表會主席到場力挺

▲▼力挺無黨張志宏！新莊前代表會主席吳原豪現身支持。（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導



選前超級黃金週，候選人們紛紛舉辦總部成立與選舉造勢活動，無黨籍新北市議員第三選區（新莊）張志宏，今（20）日成立大福營競選總部，地方重量級人士、新莊前市民代表會主席吳原豪到場表達支持表示，希望鄉親全力支持張志宏，為新莊創造榮景。

前新莊市代表會副主席吳原豪與地方大老黃國峰、張廖簡宗親會創會理事長等人今天為無黨籍候選人張志宏競選總部成立站台，現場湧入近2000位地方鄉親相挺。

吳原豪表示，本屆選舉他只為兩位候選人站台，除了議長蔣根煌外，就是地方優秀人才張志宏。希望新莊鄉親讓兩位都能順利進入議會為大家服務！讓好議員、好里長繼續為大家服務，才是新莊之福。

另外一位在地方極具影響力的企業家，也就是前光華警友站黃國峰也站出力挺，他說張志宏多年來熱心地方事務，無怨無悔的付出真的讓人感動，懇求新莊鄉親全力支持，集中力量票投張志宏，讓他能進入議會為大家服務。

張志宏表示，感謝吳原豪主席、好朋友黃國峰今天一同站台相挺，他是新莊老街出生長大，最在地也最了解新莊，選擇無黨籍參選就是不受政黨藩籬的限制，只要是對市民好的政策及法案，未來他都會跨黨派的全力支持與推動！