初選民調前黃金週　潘孟安現身台南力挺朱明宏、朱正軒

▲屏東縣長潘孟安，力挺立委林宜瑾的兩位子弟兵，新豐區市議員參選人朱明宏及永康區市議員參選人朱正軒。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市議員初選民調，將在4月18日至22日進行，選在最後黃金週週末，屏東縣長潘孟安現身台南，力挺立法委員林宜瑾的兩位子弟兵，新豐區（歸仁、仁德、關廟、龍崎）市議員參選人朱明宏及永康區市議員參選人朱正軒。

屏東縣長潘孟安16日表示，距離台南市議員初選民調已經進入最後倒數階段，朱明宏擔任立委林宜瑾的特助十幾年，對新豐區的大小事都非常了解，也時常陪著立委林宜瑾到國會爭取各項資源；朱正軒則是從基層做起，從立委林宜瑾的助理到市長黃偉哲的秘書，累積了近10年的經驗，這兩位參選人從基層一路努力到現在，可以全面看見台南與各自選區的需要，在初選前最後一個週末，一定要來陪這兩位優秀的年輕人車隊掃街，將這兩位年輕戰將、議會即戰力推薦給台南鄉親。

市議員參選人朱明宏說，車掃沿路有許多民眾熱情揮手支持，甚至有些民眾還特別準備鞭炮迎接，在初選民調開始前的週末大家還這麼熱情的支持，讓他感到特別溫馨，也非常感謝潘孟安縣長能抽空來幫忙站台，他不會讓鄉親失望，一定會努力堅持到最後一刻，也期盼新豐區的鄉親能給在地囝仔機會，讓他能順利通過初選。

市議員參選人朱正軒則說，潘孟安縣長的超人氣從沿路民眾夾道熱烈歡迎就看的出來，「我屏東我驕傲」不只是一句口號，更是屏東人引以為豪的在地認同感，朱正軒表示，他一定會學習潘孟安縣長施政的精神，將永康的大小需求，透過問政表現來改善，也期盼永康區的鄉親能在下週開始的電話民調能唯一支持朱正軒，讓他能繼續為永康鄉親服務。