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台灣隊站出來四大公投黃金週總動員　黃偉哲率黨公職接力菜市場拚四不同意

▲黃偉哲市長等人進行台灣隊站出來黃金週全國總動員接力，以民進黨傳統的選戰規格與基層民眾交心，走入菜市場和攤販、菜籃族直接溝通，催出四個不同意的公投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長等人進行台灣隊站出來黃金週全國總動員接力，以民進黨傳統的選戰規格與基層民眾交心，走入菜市場和攤販、菜籃族直接溝通，催出四個不同意的公投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

12月18日公投倒數7天黃金週，台南市長黃偉哲、民進黨台南市黨部主委潘新傳，11日上午7時30分率黨公職立委林俊憲、市議員陳怡珍、蔡旺詮、沈震東、呂維胤、李啟維等人到中西區「水仙宮菜市場」進行四個不同意催票。

黃偉哲市長等人進行台灣隊站出來黃金週全國總動員接力，以民進黨傳統的選戰規格與基層民眾交心，走入菜市場和攤販、菜籃族直接溝通，催出四個不同意的公投票，讓台灣民主繼續深化、共同守護台灣人民和土地的安全、更要讓台灣走向國際。

台南市長黃偉哲表示，此次的公投與台灣未來的命運緊緊相繫，全國人民的決定牽動著台灣的未來，尤其10日尼加拉瓜受到中國的壓迫與台灣斷交，這更提醒台灣人民此刻必須更加團結，堅定的做出「四個不同意」的決定，一、不同意反美豬進口，讓台灣能夠和國際社會打好外交關係，捍衛外交和經貿讓世界各國支持台灣；二、不同意重啟核四，讓台灣能源轉型可以繼續前進，創造非核家園，守護子子孫孫的生命安全；三、不同意三接遷離，讓台灣的發電更充足，台商回流沒有用電疑慮，創造年輕人更多的就業機會，讓台灣的空氣可以更乾淨，人民的健康得到保護；四、不同意公投綁大選，公投對事不對人，大選對人不對事，分開進行才可以讓人民清楚的判斷思考，不要被操作成政黨對決的籌碼；懇請大家12月18日一定要把握公投的義務，投下「四個不同意」全民共同守護台灣，台南一定要贏、台灣才會大贏。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，滿18歲就可以投公投票，因此呼籲滿18歲的年輕朋友一定要返鄉投票，投下「四個不同意」在成年之際就可以決定台灣與自己未來的前途，並提醒大家「不同意」一定要出去投票，不要被錯誤的訊息影響，以為不同意就不去投票，此次有投票權約2000萬人，不同意票必須超過500萬票，拜託所有人能夠一票拉一票，催大家出來投「四個不同意、讓台灣更有力」，讓台灣不要再亂下去。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，12月12日（六）下午2時在台南安平區林默娘公園，蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌行政院長三人將合體「台灣隊站出來黃金週總動員」萬人催票行動，請台南市民參加一起吶喊出「四個不同意、台灣更有力」；台南市黨部並從12月13日起至17日進行車隊肉搏宣傳，要從台南山區出發、橫掃溪北、溪南、府城區，請市民朋友挺身為台灣隊加油打氣，讓民主在台灣扎根，讓台灣繼續向前進。

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