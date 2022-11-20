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凝聚居民力量！新北瑞芳三安農再社區　打造宜居遊巨石公園

▲▼新北瑞芳三安農再社區 打造宜居宜遊巨石公園。（圖／新北市農業局提供）

▲瑞芳三安農再社區最大特色即是巨石群坐落於社區各處。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區三安社區是早期為金礦產業的重鎮，凝聚社區居民力量，透過新北市政府農業局農村再生培根計畫，修繕步道改善農村整體環境，結合在地自然資源與社區人文歷史資源調查，打造宜居宜遊特色農村共創幸福礦山，成為第17個農村再生社區。

農業局表示，農村再生培根計畫為培養社區永續經營能力，課程採循序漸進的方式依序由關懷班、進階班、核心班、再生班，四階段共92小時課程，說明農村再生概念、認識農村營造、強化農村營造的實務操作能力及建立社區願景。

▲▼新北瑞芳三安農再社區 打造宜居宜遊巨石公園。（圖／新北市農業局提供）

▲三安社區山尖路觀光步道。

三安社區發展協會理事長吳麗君表示，三安社區位於瑞芳區石山里，為金瓜石早期之礦業聚落三面環山一面海，早期因開採金礦而形成一個大型獨立的聚落，最大特色即是巨石群坐落於社區各處，透過核心班雇工購料農村營造實作課程，修繕山尖觀光步道、鋪設石板，並整理沿途的巨石。

吳麗君說，原本一個人的力量要花好長時間才能整理完畢，在農村再生培根計畫集結社區眾人力量，開始進行巨石群的整理，採人力搬運並堆砌石頭打造成石頭公園，將石頭上的雜草清除，讓巨石裸露出來改善社區整體環境，成為社區的最大特色。

▲▼新北瑞芳三安農再社區 打造宜居宜遊巨石公園。（圖／新北市農業局提供）

▲三安社區發展協會透過新北市農業局農村再生培根計畫修繕山尖觀光步道、鋪設石板。

社區近期也邀請在地的淘金達人陳石成，進行社區步道解說與導覽，陳石成13歲就進入礦坑工作，16歲就在溪邊淘金，成為國內少數實際做過的淘金師，退休後希望將社區內的「礦業」文化產業，以體驗方式傳承下去，不定期導覽解說活動，可逕洽三安社區發展協會理事長吳麗君報名，電話：0919-131-846。

農業局長李玟表示，瑞芳三安社區擁有豐富自然生態資源及大量古道，結合當地特有的人文景觀及生態資源打造出屬於自己的特色農村，農業局也協助培訓社區導覽員，期待社區未來藉由文化保存、古道修復等活動將新北過去繁榮的礦業文化意涵與耆老智慧，展現與傳承給下一代。

▲▼新北瑞芳三安農再社區 打造宜居宜遊巨石公園。（圖／新北市農業局提供）

▲社區近期也邀請在地的淘金達人陳石成進行社區步道解說與導覽。

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