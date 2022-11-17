暫緩減招！北市公私立高中職招生　「最快113年降班級人數」

▲北市公私立高中職明年減招喊卡，預計最快113學年度實施。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

受少子化衝擊影響，台北市教育局原訂明年北市公私立高中職全面減招，每班班級人數各減少1人，今（17日）再次召開112學年度高中職免試入學核定班級會議，但有不少學校與家長團體抱怨，只剩下半年就要國中會考，宣布減招時程太過倉促，會中決議暫緩實施，但明年上半年就會啟動相關會議，預計113學年度全面調降班級人數。

受少子化影響，台北市教育局今年暑假召開高中職校長會議時，有校長在會中提案，希望能減少公立高中職招生人數，藉此維持社區型公立高中職的學生素質，也緩減私校招生壓力。日前召開首次核班會議，初步規劃明年公私立高中職每班班級人數各減招1人。

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但因此波減招對象包括公私立明星高中，公立學校建中、北一女，私校延平高中、薇閣高中等，均在減招之列，不少學校反應，只剩下不到半年就進入會考、招生期程，擔心相關作業來不及，也有家長團體希望能延後一年再實施，教育局今在會議中決議暫緩實施。

教育局中教科長黃喬偉表示，為讓各校有充分準備時間，降低班級人數的規劃，112學年度暫緩實施，但從明年上半年開始，就會啟動相關會議，預計113學年度推動，初步也是朝公私立高中職全面減招，以3年為週期，每年每班人數減少1人。