小綠綠前進美國！北一女樂儀隊成「台灣唯一」玫瑰花車遊行演出

▲北一女樂旗儀隊睽違18年再度受邀出訪美國。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

橘色旋風剛落幕，文化總會再次助攻北一女樂儀旗隊，前進美國玫瑰花車遊行，135位師生將於12月27日前往美國加州，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。而文總此次將擔任北一女赴美展演協辦單位，總統蔡英文也將於周三（11/9）上午在總統府內接見並授旗，為隊伍加油打氣。

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▲先前邀請橘色惡魔來台的單位文化總會，此次將擔任北一女赴美展演協辦單位。（圖／文化總會提供）

文化總會表示，北一女樂儀旗隊赴美表演，是台灣唯一參與大遊行的單位，不僅觀眾能欣賞同學們的精湛演出，更讓台灣在這樣的國際盛會中被看見，是十足的「台灣代表隊」，象徵台美關係友好、互動越來越密切。而透過演出曲目的精心安排，也將彰顯台灣在國際社會中守護和平穩定的努力。

▲北一女樂儀旗隊再度受邀出訪美國，意義重大。（圖／文化總會提供）

創立已超過一甲子的樂儀旗隊是北一女的榮光，經常獲邀參加國內外重要競賽與慶典演出，過去曾於1996年、2005年兩度獲邀赴美參加玫瑰花車遊行，精湛的演出讓無數海內外國人津津樂道。睽違18年，北一女樂儀旗隊再度受邀出訪美國，意義重大。此次出訪，將展現小綠綠們堅持夢想、追求卓越的青春堅毅，也為明年創校120周年校慶拉開序幕。

▲北一女樂儀旗隊赴美表演，是台灣唯一參與大遊行的單位。（圖／文化總會提供）

北一女校長陳智源提到，台北市教育局支持出訪活動且提供經費補助，並協助清寒學生團費及樂器汰換更新；中央部會及公營事業也給予積極支持，包括外交部、教育部、僑委會等部會均提供經費補助，台灣證券交易所、台灣集中保管結算所也支持相關費用，而中華航空公司也針對北一女中樂儀旗隊隊員中的清寒學生，全額補助機票費用，並考量隊員的相關服裝、配備、樂器等行李負重，予以全體隊員行李超件的全額補助。他表示，校方非常感謝各界的關心與支持，也勉勵學生要帶著大家的祝福，展現最完美的演出。

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