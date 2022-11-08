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北一女樂儀旗隊赴美表演　行李帶書本「返台隔周就段考」

▲北一女樂儀旗隊將赴美表演，市長柯文哲前往授旗。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊將赴美表演，市長柯文哲前往授旗。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

暌違18年，享譽國際的北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車大遊行，將於2023元旦赴美表演，也是全亞洲除了贊助單位之外，唯一受邀的學生隊伍。台北市長柯文哲今（8日）親自授旗，感謝北一女樂儀旗隊學生，代表台北進行城市外交；總統蔡英文也將於明（9日）天上午在總統府內接見北一女師生並授旗。

北一女樂儀旗隊135名樂儀旗隊學生和教練，預計12月27日啟程赴美表演，台北市教育局和校方今舉行授旗典禮，市長柯文哲、台北市教育局長曾燦金等人，到場授旗，並贈送350萬元的補助經費。

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柯文哲表示，美國加州玫瑰花車遊行是當地年度盛事，每年都吸引數十萬人到場觀賞，透過螢幕播放會有數千萬人觀賞，感謝北一女中樂儀旗隊學生辛苦練習，代表台灣赴美表演，為台北市進行一場美麗的城市外交。

北一女中校長陳智源說，北一女樂儀旗隊是國內唯一超過百人、同時又有樂儀旗的學生隊伍，學生接受高強度、辛苦練習，只為了十分鐘的表演，尤其疫情兩年多來，學生並沒有因為沒有表演舞台而荒廢練習，這次將帶著國旗、市旗與國人的祝福到美國，在國際舞台為台灣爭光。

▲北一女樂儀旗隊將赴美表演，市長柯文哲前往授旗。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊將赴美表演，市長柯文哲前往授旗。（圖／記者楊惠琪攝）

北一女樂隊隊長黃于倢說，從暑假開始就頂著烈日練習，感謝所有師長和國人的支持，還有隊員的堅持，我們會在舞台上展現最好的演出，演出曲目也精挑細選，因為要到迪士尼演出，還特別挑選多首迪士尼歌曲。儀隊隊長吳圻均說，這次出國演出人數眾多，可以編排許多精彩隊形，當天也將排出「北一女」字樣。

北一女樂儀旗隊家長後援會長楊永玲說，為了這次演出，樂儀旗隊學生充分掌握時間管理，平日利用早自習、午休、放學練習，每周六都全天練習，還要兼顧課業，尤其從美國表演返台後，隔一周就要段考，所以隨行行李，還包括書本，準備利用表演空檔溫書。

北一女樂儀旗隊135名樂儀旗隊學生和教練，預計12月27日啟程赴美，2023元旦當天將參加美國加州年度盛事玫瑰花車大遊行，全程徒步近10公里、連續2個多小時演出，屆時將有超過百萬遊客觀賞，總計11天行程、共3場表演，也將在美國迪士尼樂園演出，預計明年1月7日返台。

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