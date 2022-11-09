獨／建中北一女更難考了　北市公立高中職「明年減招」　

▲北市公立高中職擬明年減招，北一女等明星高中更難考了。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

少子化浪潮擋不住，為搶救公立社區型高中與私校招生困境，台北市建國中學、北一女中等明星高中也被迫減招，台北市教育局近日將召開基北區免試入學委員會議，初步規劃，明年公立高中職招生，每班班級人數將從35人調降為34人，建中將減少23個名額、北一女減少20個名額，名校競爭將更激烈。

不只大學招生不足，近年來高中職免試入學招生也受到嚴峻挑戰，今年全國15個就學區招生名額為18萬2400個，但僅有12萬9382人報名，錄取12萬8426人，錄取率達99.26%，招生缺額高達5萬3974名，錄取率和缺額雙雙創下新高。

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而以往競爭激烈的台北市公立高中職，也在考生人數減少趨勢下，要考上公立高中職並非難事，過去就有私校校長直言，國中會考成績5科都拿Ｃ，仍有公立高職可念，5Ｂ也可上公立高中，不但造成社區型公立高中職學生素質大幅降低，更威脅私校存亡，讓北市教育局不得不採取減招因應。

北市教育局初步規劃，明年公立高中職招生將全面減招，每班班級人數從35人降至34人，依現有班級數推估，至少減招近600個名額，最受關注的明星高中建中減招23人、北一女減招20人、成功高中減招21人、中山女中減招20人，其中建中、中山女中已是近3年來，第2度減招，名校競爭將更激烈。

而位於士林區的台北市立復興高中，因交通位置相對不便，近年來招生不如預期，除了降低班級人數外，也可能朝減少1班規劃。北市教育局將召開免試入學委員會討論，可望近日拍板定案。

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