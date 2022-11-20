掀開地墊「全是蟑螂蛋」！房客驚恐退租　5年後遭房東提告討租金

▲房客承租當晚發現租到蟑螂屋，馬上和房東解約，5年後卻被房東提告追討1年租金。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄楠梓一名黃姓女房客向許姓房東租套房，看房當天就繳納2個月押金、首月租金共18000元，晚上整理房間時，掀開地墊卻發現底下全是蟑螂跟蟑螂蛋，嚇到錢都不要了，打電話直接和許男解約。沒想到過了5年，黃女卻突然被許姓房東提告，向她追討1年的房租。高雄地院審理，認為當年雙方已合意解約，判許男敗訴。

據了解，這名許姓房東經常利用租客想退租或不租時，故意不出面點交解約，要租客直接把租約和鑰匙放在信箱內，讓租客誤以為已經完成解約，過了將近5年才突然出面提告，指控租客沒繳租金求償。初步清查，許姓房東利用這種手法至少提告60件官司、30名租客受害，坑殺房客金額至少上百萬元。

▲許多受害房客向高雄市議員參選人陳情。（圖／記者陳宏瑞攝）

判決指出，許姓房東提告指控，黃女於2017年6月向他承租套房1年，租金為6000元，簽約時繳納完押金和首月租金後，就沒再繳租金，共欠他整年租金66000元，再加上違約金6000元，總計要黃女賠他72000元。

全案審理時，黃女表示她那時急著搬家，上591租屋網和許姓房東約在楠梓看房，當天只大致看一下就簽約了，她除了預繳第一個月租金6000元，也拿出2個月租金作為押金，共給房東18000元。

黃女說，結果簽約當晚她整理房屋，掀開地墊後，發現底下都是積水、還有蟑螂跟蟑螂蛋，嚇了一大跳，立即打電話跟房東反映，房東雖表示要請清潔隊來整理，但她覺得環境太髒亂，不想租了，並詢問房東是否可以退她1個月的租金，但房東表示不願意，要她不租就把租約及鑰匙放在屋內的桌上，她認為是自己取消租約，錢沒拿回來也就摸摸鼻子算了，將房屋鑰匙和租約依指示放桌上後，認為雙方已合意解除租約，也改和同事合租其他房屋，卻想不到5年後會被房東提告。

法官檢視租約，認為租約條件苛刻，規定房客只要積欠租金超過半個月，即屬違約，房東可沒收押金、逕行解約，而房客得再多付一個月租金作為違約金。若雙方當年沒有合意解約，房東應會立刻催黃女繳納租金，或商討後續租約，以免租金損失繼續擴大，但房東卻提不出任何催繳證據，且直到簽約5年後，才於今年7月26日以租約為證，向黃女提告，與常情有違，也導致黃女陷入蒐證困難，因而採信雙方當初應已合意解約，判房東敗訴，全案還可上訴。