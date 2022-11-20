1m長魟魚陳屍小琉球沙灘！頭破大洞疑遭魚槍殘殺　尾刺也被拔掉

▲屏東小琉球發現疑似被魚槍打死的魟魚。（圖／翻攝自Facebook／Wei Hsu）

記者劉人豪／屏東報導

有潛水教練18日在屏東小琉球發現魟魚死在沙灘上，頭部還疑被魚槍打出洞，尾刺也被拔掉，讓他感嘆說：「魟魚的觀賞價值絕對遠大於將牠打上來賣掉給人當食物，那為什麼不讓牠悠遊大海呢？」

徐姓潛水教練在臉書分享影片，可看到一隻大魟魚擱淺在沙灘上，目擊民眾圍著魟魚議論紛紛「被做掉」、「看到沒有那個刺阿，然後這裡被打一個洞」、「這是怎樣」，而魟魚的頭部被魚槍打出一個大洞，而且尾刺也被拔掉。

網友看到也留言說「看了真的很難過」、「他們打這個多半也不是為了吃」、「太遺憾」、「還有人在說不一定是魚槍打的，可能是大型魚鉤鉤的。我不管別人怎麼想，我是不相信魚鉤會這麼準的正中腦門啦」 。

徐姓潛水教練感嘆，一個讓潛水愛好者在海中遇到會非常興奮的嬌客，很不幸的被發現擱淺在沙灘附近。並且說小琉球海域周邊的經濟魚類，由於早期過度捕撈現在其實已經非常貧乏，這次不幸受害的魚種相信大部份的潛水愛好者都知道，從經濟角度上，魟魚的觀賞價值絕對遠大於將牠打上來後賣掉給人當食物，那為什麼不讓牠悠遊大海呢？

他表示，其實海洋生物會用自己的方式相互溝通，如果今天創造一個生物友善的環境條件，海洋生物會「吃好道相報」，會有一個生生不息良性循環的生態環境給大家也給世代子孫。並告誡勿以善小而不為，勿以惡小而為之，「希望大家在從事海洋活動時，心多存一面善念，會有好報的。」