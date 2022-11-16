「屏東元宇宙」旅遊踩點新玩法　NFT在手優惠通行橫著走

▲屏東觀光圈首發NFT，繼先前五款「踩點證明款」，再推最新三款「賦能VIP PASS」，讓遊客走進元宇宙玩出不一樣的屏東。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／屏東報導

到東港嚐新鮮海味，衝大鵬灣搭乘帆船、划獨木舟，小琉球潛水看海龜，屏東一年四季都很適合造訪，無論何時去，當地的風景與人情總是盛情以待，吸引旅客渡假慢遊，感受南國總是多一度的熱情。想要體驗全新不同玩法嗎？推薦一定要試試現在最夯的「屏東元宇宙」，由屏東觀光圈首發的NFT，繼先前發行五款「踩點證明款」，在旅遊圈與NFT界引爆話題熱潮後，再推最新三款「賦能VIP PASS」，結合20大店家專屬優惠，不但可以免費潛水、住宿，還有滿滿伴手禮能夠帶回家，玩出不同以往的奇幻旅程。

屏東好吃好買，好玩又好拍，各地特色景點與秘境多到數不完，不管上山下海怎麼玩，就是給人意猶未盡的感覺，尤其今年屏東觀光圈發行全台首個NFT，除串連大屏東的店家走向數位，觀光與元宇宙結合的創意構想，更是引起旅客好奇，躍躍欲試。由大鵬灣國家風景區管理處主辦、中華民國工業設計協會執行，特別找來NFT界網紅新星「GODPOD」及akaSwap知名平台合作，分別以「踩點證明款」、「賦能VIP PASS」兩大項目打造專屬屏東觀光NFT，同時也是全台第一個觀光NFT。

▲「踩點證明款」五款NFT為免費隨機空投贈送，到合作店家消費滿300元，即可獲得。（圖／記者李毓康攝）

率先發行的「踩點證明款」，以屏東的食、宿、遊、購、行化身為角色IP，共有五款NFT可以進行收集，包括「屏東好食派」、「屏東尚宿喜」、「屏東最海派」、「屏東購好買」、「屏東行動派」，只要在屏東觀光圈56個店家內，單一家消費滿300元，即可免費獲得一次隨機空投，不少人拍照打卡邊玩邊拿，還有人搶先全部到手，從9月下旬截至11月11日止，已經空投送出1200多枚，獲得廣大迴響，活動好評延長到2023年1月8日，趕快把握拿專屬NFT的機會，現在就安排時間來屏東旅遊，特別是不能錯過南方限定的精彩活動，明年初登場的大鵬灣「青洲灣派對」活動，絕對要揪三五好友衝一波，一起逛市集、吃美食、聽音樂，坐在冬日沙灘上放鬆慵懶一下，盡情享受海天一色美景，為青春留下難忘回憶。

▲「賦能VIP PASS」三款NFT，即日起在akaSwap平台限量販售，每款提供不同優惠活動。（圖／記者李毓康攝）

想要帶著優惠通行屏東橫著走，大推絕對要擁有「賦能VIP PASS」，以屏東城市印象為設計的三款NFT：「南國日光款」、「夏日浪花款」、「海風透涼款」，各款皆集結屏東觀光圈一期與二期輔導共20家業者，提供不同的專屬優惠，其中可體驗潛水、優質住宿一晚招待，還有鮪魚餅、濾掛咖啡、老奶奶檸檬糖霜蛋糕等多款職人伴手禮大禮包，是三大免費兌換亮點，換好換滿，超值划算。

另外，在屏東從北玩到南，憑賦能NFT兌換券到指定店家消費，再享特色民宿、觀光工廠與美食餐飲折扣、買就送，旅遊一路上滿足各種需求，同時發掘更多在地的美好。而要入手「賦能VIP PASS」很簡單，只要上akaSwap平台用虛擬貨幣交易購買後，即可得到一張兌換券，之後會空投到購買錢包地址，再憑券至店家實體門市就能兌換優惠，使用期限至2023年2月28日。每款NFT都是限量發行，要搶要快。

►入手「賦能VIP PASS」點這裡 https://akaswap.com/tz/tz1TDzzcYKmvnKn61dhuGVLGAoVu5CvDQFoC

▲屏東觀光圈「賦能VIP PASS」三款NFT，分別是「夏日浪花款」、「海風透涼款」、「南國日光款」。（圖／翻攝自akaSwap平台）

▲屏東觀光圈在勝利星村舉辦成果展，大秀業者輔導成效。（圖／記者李毓康攝）

屏東觀光圈不只推出NFT創造另類旅遊，12日在屏東勝利星村星星廣場舉辦成果展，秀出近兩年來輔導23家業者品牌改造、商品行銷、數位升級服務等成效，例如講到小琉球就想到海龜，於是以此為靈感，替「蜜仔蕃薯糖」設計造型禮盒；將鵬福觀光遊艇與牛角灣巧克力咖啡農園結合，為巧克力推出新包裝設計；或是從現在空間元素出發，以「桂花」為意象，協助文旅推出珍珠桂花皂、桂花圖案浴衣等周邊，未來將會在消費市場陸續問世，為視覺、味覺帶來嶄新感受。

▲▼針對23家輔導業者品牌改造、商品概念包裝，未來也會推到市場上讓消費者看見。（圖／記者李毓康攝）

▲▼以「海龜」為靈感發想的造型伴手禮盒，以及遊艇設計包裝的巧克力。（圖／記者李毓康攝）

此外，現場也邀集10個輔導店家攤位展示，有吃得到風和日麗，傳承超過一甲子日曬掛麵手藝的長安製麵；讓檸檬不只是檸檬，首創青檸舒服貼及青檸香精油的青檸社；為蓮霧創造更多價值，帶來蓮霧果乾、果粒醬的佳冬鄉農會；以「一口鮪魚鬆蛋捲」紅到外銷的味益食品；將九如檸檬、竹山香蕉、恆春洋蔥等在地特色農產融入法式甜點的必勝烘焙研製所，以觀光旅遊產品市集概念對外熱鬧展現，帶領遊客透過「味蕾GPS」來一趟美食之旅，同時看到在地品牌持續向外推展的努力。

▲▼現場邀集輔導店家攤位展示，吸引人潮參觀與購買。（圖／記者李毓康攝）

▲長安製麵的「陽光掛麵」，今年10月獲選為2022屏東十大伴手禮。（圖／記者李毓康攝）

▲青檸社為檸檬找到更多附加價值，其中青檸舒服貼也榮獲為2020屏東十大伴手禮。（圖／記者李毓康攝）

▲佳冬鄉農會開發多樣蓮霧加工品。（圖／記者李毓康攝）

大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，美食已經成為旅遊一大意象，今年度用美食伴手禮把食住構想結合起來，以此概念推動屏東觀光圈的成果非常豐碩，總共有23家輔導業者，56家由屏東大學帶領的數位大使合作的數位優化店家，還有三條旅遊線發表，都是屏東最有溫度、熱情、認真的業者。屏東不僅讓年輕人敢做夢，也是真的可以把理想訴諸實現的地方，希望明年能把屏東觀光圈帶到國際。

中華民國工業設計協會理事長張漢寧提到，屏東觀光圈推行到今年已進入第二期，總共串連了23個店家，第一期主要協助業者針對品牌、包裝、營運做輔導或轉型升級，第二期則是著重在深化走出屏東，除了前進台北松山文創園區市集擺攤、參與ITF台北國際旅展，這次更要走向元宇宙，旅遊與NFT平台兩大不同業種首次嘗試挑戰NFT發行，不僅為旅遊業創造新價值，也引起新創圈、幣圈等關注，進而抓住新客群，尤其賦能NFT宣布啟售後，幣圈有很多人虎視眈眈準備搶購。屏東觀光圈永遠走在最前面，讓業者跟上市場趨勢，了解電子消費、網路商城、NFT與虛擬貨幣，為產業進行下一步升級，也讓更多人發覺原來屏東還有這麼多好玩、好吃的食旅住宿，產生新的消費模式。