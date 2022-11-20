多圖／愛相隨❤️陳時中「為愛而走」遊行　妻孫琬玲緊相依

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中20日下午號召「疼惜台北，為愛而走」大遊行，從位於北平東路的競選總部，一路步行至台北市政府前廣場，搭配紙風車劇團童趣演出，場面歡樂溫馨，不少路人都拿出手機搶拍，目前遊行隊伍已陸續抵達終點，現場更喊破15萬人齊聚。《ETtoday東森新聞雲》現場直擊，陳時中妻子孫琬玲今天戴著帽子、口罩低調現身，緊緊跟在陳時中一旁，兩人「愛相隨」，親身展現「為愛而走」的遊行訴求，另擔任團隊設計總監的二兒子陳彥安也與會。

▲陳時中與妻子孫琬玲出席大遊行。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

孫琬玲上周日出席競選總部舉辦的「唱咱的歌，行咱的路」音樂會時，登台演奏大提琴，更是陳宣布參選後首度公開與陳同台演出，陳在會中感性告白，「900多天加上選舉100多天以來，我從來沒有謝謝過妳，謝謝妳對我的包容，對我的支持，我才有這個力量繼續往前走，謝謝妳」，隨即當眾擁抱太太，兩人臉貼臉，引發熱議。

此外，陳時中今天在遊行開始前致詞時說，希望帶著愛與包容從競選總部走向市政府，選舉期間很多仇恨撕裂台灣，不過他還是要展現民主風範，用愛與包容進行選舉，不要仇恨對方，呼籲支持者堅定支持民進黨候選人，「台灣禁不起仇恨！禁不起對立！」而近日被誤傳要支持無黨籍市長候選人黃珊珊的台北市議員王世堅也現身，頻頻與支持者合影，相當有人氣。

根據競選總部規劃，「疼惜台北，為愛而走」大遊行於今天下午2點登場後，從中正區集合地點，一路穿過大安區、信義區，至台北市政府前的廣場，遊行路線為「忠孝東路與紹興北街口出發→左轉忠孝東路→右轉逸仙路→左轉松高路口→右轉市府路集會後解散」。

在遊行嘉賓方面，除了擔任主委的前副總統陳建仁、民進黨秘書長林錫耀、總幹事吳思瑤、內政部長徐國勇及黨籍市議員候選人們全程參與外，身兼黨主席的總統蔡英文預計下午5點左右在市政府前廣場登台演講，全力拉抬候選人氣勢。