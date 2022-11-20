這些人統統在買票！鄉長、鄉代、村長候選人慘了　已3人被收押

▲苗栗地檢署連續第6天查緝賄選，三灣鄉長候選人夫妻及1名樁腳羈押，西湖鄉代候選人聲押，2人交保。（圖／記者蔡文淵攝）

苗栗三灣鄉陳姓鄉長候選人夫妻涉嫌以現金每票1000元買票，18日連同2名樁腳及28名選民被檢方傳喚到案，鄉長候選人夫妻及1名樁腳共3人裁准羈押禁見，1名樁腳2萬交保，其餘請回；另外，檢方19日也查獲西湖鄉賴姓(女)鄉民代表候選人、五湖村賴姓村長候選人現金賄選，傳喚2名候選人及15名選民，扣得現金22萬2900元，訊後，鄉代候選人聲押，村長候選人3萬元交保，其餘選民請回。

曾亭瑋檢察官指揮苗栗縣調查站、新竹市警察局刑警大隊、苗栗縣警察局頭份分局等單位，於11月18日持搜索票執行搜索3處，並傳喚通知苗栗縣三灣鄉陳姓鄉長候選人、曾姓妻子、廖、林2名樁腳及28名選民到案說明。檢察官訊問後，認為鄉長候選人夫妻涉嫌以每票新臺幣1000元之代價透過廖姓樁腳向選民買票，三人共同涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，林姓樁腳經檢察官諭知以2萬元交保候傳，其中林姓樁腳及選民等4人自動繳回現金賄款共2萬3千元。

吳珈維、蘇皜翔檢察官指揮苗栗縣調查站、中部機動工作站、苗栗縣警察局刑事警察大隊、通霄分局、移民署北區事務大隊機動隊，共同偵辦苗栗縣西湖鄉賴姓(女)鄉民代表候選人、五湖村賴姓村長候選人現金賄選。專案小組於11月19日持搜索票執行搜索，扣得現金新台幣22萬2900元，並通知2名候選人及選民15人到案說明。檢察官訊問後，認為2名候選人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，其中鄉代候選人有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，目前待法院裁定；賴姓村長候選人無羈押必要，准以3萬元交保，其餘選民則請回。

苗栗地檢署表示，已經連續6天查緝賄選案件，距離投票日不到一週，檢方會持續透過堅實的查賄作為展現對抗選舉犯罪的決心。