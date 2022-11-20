陸逃犯去警局換身份證　還催警「快一點」當場被逮捕

▲逃犯去警局換身份證。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名男子日前跑到派出所更換過期的身份證（中國大陸身份證由公安部門負責辦理），警員一查之後，發現他居然是一名逃犯，直接就找支援過來把他逮住。

根據陸媒報導，事情發生在10日上午，大集街派出所戶籍輔警像往常一樣，在窗口協助民警為群眾辦理戶籍業務，一名男子走到窗口，說自己的身份證過期了，需要補辦一張新的。

輔警於是開始對該名男子的資訊進行審核，結果發現男子居然是一名逃犯。

與此同時，男子不斷左顧右盼，似乎非常慌張，還一直催促輔警加速辦理。為了穩住這名男子，輔警假稱系統出現了故障，讓對方稍等片刻，並假裝要上樓喊人下來修理。

不過，輔警其實跑上去跟主管報告，並帶了多名警員下來，將男子當場逮住。警方透露，男子曾在7月參與介紹賣淫，後來列為逃犯。

巧合的是，遼寧瀋陽15日也發生類似事件，一名男子跑到市政府的服務大廳，說自己身分證遺失了，要補辦一張，值班的警員一查，發現對方是通緝逃犯，於是假稱系統出了問題，暗示一旁同事通報。

警員隨後又告知男子，系統恢復需要10分鐘，結果幾分鐘後，支援的警力就趕到現場了，馬上把男子逮住。經查，男子現年50歲，涉電信網路詐騙被列為逃犯。