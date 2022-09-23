汐止屁孩慶生大鬧熱炒店！警抓未成年飲酒　9人衝警局門口鬧事

▲新北汐止11名男女在熱炒店慶生，酒後鬧事被通報。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、鄒鎮宇／西北報導

新北汐止區忠孝東路22日晚間發生酒後糾紛，11名男女在熱炒店慶生，發生糾紛後員警獲報到場，發現一名16歲林姓男子未成年飲酒，且抵抗被帶回勸導，最後警方施以保護管束並帶返所查證身分。沒想到，21歲黃姓男子等人率眾到分局門口滋擾，都被警方依違反社會秩序維護法送辦。

一名女網友22日晚間在臉書社團「汐止集團」發文表示，她在汐止火車站旁邊的候車亭等車，看到好幾台警車來回移動，聽警報聲都感到害怕。

對此，汐止所所長林建中表示，黃姓男子等11人22日晚間10時許在區忠孝東路211巷28號旁吃熱炒喝酒慶生，途中發生滋擾行為。

▲林姓男子未成年飲酒，反抗員警將其回分局。（圖／記者張君豪翻攝）



汐止所所長林建中指出，獲報後出動27名警力到場查處，發現其中一名林姓男子未成年又滿身酒氣，要將其帶回分局休息並通知家長帶回勸導，卻遇到林男及20歲許女以拉扯的方式抵抗，員警當場施以保護管束並帶返所查證身分。

警方將許女及林男帶回後，黃男等9人竟跑到分局門口滋擾，因此警方當場施以保護管束並依社會秩序維護法第85條於公務員依法執行職務時，聚眾喧嘩，致礙公務進行者送辦。

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