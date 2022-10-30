愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

記者陳宏瑞／高雄報導

呂姓男子（29歲）被法院發佈通緝後，和女友躲藏在高雄市85大樓的日租套房，28日晚間女友外出幫呂男買晚餐，回來時女友因車輛違停被警方盤查，正好呂男下樓拿晚餐，員警查驗呂男身分時，呂男竟佯稱肚子痛要上樓大號，詭異的舉動引起員警懷疑，一查果然查出呂男身背兩條通緝，當場將他逮捕歸案。

▲呂姓男子拿著女友的愛心晚餐遭警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局成功路派出所員警28日下午6時許巡邏時，在自強三路85大樓前發現一名男子向路邊違停的車輛拿取餐點，員警上前盤查時，沒想到男子看到員警靠近，就立即有意閃躲。

▲呂姓男子（右）被查出遭通緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警見狀上前攔下盤查男子身分，員警問「你有沒有證件」，男子卻回「我肚子痛，要大出來了，要趕快去上廁所」，男子試圖以肚子痛為由躲避警方盤查，還說要回房間拿證件。

男子的反應讓員警察覺有異，員警要男子先接受盤查念出身分證字號，男子見無法躲避，只好自己唸出身分證字號，一查詢男子身分竟然是一名通緝犯，該名呂姓男子為高雄地檢署於今年7月所發布的傷害通緝、台中地院則在今年5月所發佈的侵占通緝犯。

據了解，呂男被通緝後，和女友躲藏在85大樓的日租套房，昨晚女友有事外出，但先去幫呂男買小火鍋當晚餐，回到大樓時，女友打電話叫呂男下樓拿晚餐，沒想到卻因違停被盤查。

呂男向警方表示，自己並未居住在戶籍地址，所以可能因此沒法院信件而遭通緝，最後員警將呂男逮捕，移由高雄地檢署及台中地方法院偵辦。