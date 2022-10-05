警局就在對面…男違停超商買冰　毒品「藏在那根裡面」遭警搜出

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子3日晚間把轎車違規停在超商前，但該處對面就是保安警察大隊部！員警見狀上前盤查，男子故作鎮定配合，眼尖警發現排檔桿異常突出且鬆脫，撥開赫見9包毒品安非他命，男子以為藏在那裏不可能被發現，只能認栽。警方還幫男子指路說，我們隊部就在對面，等等車迴轉一下就到了。

▲男子藏毒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，39歲李姓男子為毒品人口，案發當天嘴饞想吃冰，把車違停在中正路的超商前，並進去買了一桶冰淇淋，卻沒發現超商對面就是警局。見警前來盤查，李男還故作鎮定、大方的下車讓員警查看車子，過程中佯裝若無其事與員警閒話家常。

▲毒品藏在排檔桿下方。（圖／記者陳雕文翻攝）

但李男在對話中偶露緊張神色、眼神閃爍，不時往車子方向看，讓員警起了疑心，懷疑李男放違禁品在車內，眼尖的員警隨後發現排檔桿異常突出且鬆脫，疑似藏有可疑物品，撥開赫見9包毒品安非他命（總毛重11.32公克），李男原以為自己藏得天衣無縫，沒想到還是被搜到。

保大表示，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌將李男移送偵辦，後續將再追查溯源。也呼籲民眾檢舉持有毒品及非法違禁品等不法行為，新北保大將持續展現強勢執法作為、掃蕩不法，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧，如民眾發現可疑不法情事，亦請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。