明德外役監又出包！探親證明書寫錯日期　害受刑人險變逃犯

▲明德外監副典獄長江振亨指出，經查係同仁在探親明書謄寫日期「誤植」，造成此一誤會，已深刻檢討，議處相關人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



明德外役監受刑人林信吾探視未歸，逃亡期間涉殺死2警震驚社會，法務部要求檢討改善，惟出該監卻再次出包！一名受刑人出監返家探視，但到指定警察機關報到時，被警方發現逾期1個月以為係「逃犯」，明德外監副典獄長江振亨指出，經查係同仁在探親證明書謄寫日期「誤植」，造成此一誤會，已深刻檢討議處相關人員。

明德外監副典獄長江振亨指出，該名受刑人是本月份第一批獲准返家探親的受刑人，核准返家探視的時間是2022年9月17日至9月19日，但該獄總務科人員在製作探親證明書時，忙中有誤謄寫日期時「誤植」為8月13日至15日，以致該名受刑人持探親證明書，返回北部縣市探親，並依規定持探親證明書向當場警察機關報到時，被警方發現證明書核准探親日期已逾期，誤以為係逾期未歸的逃犯，而馬上向明德外監獄方求證，該監獄人員查證發現係誤植日期，除向警察機關說明，並進行補正程序。

副典獄長江振亨說，探親證明書日期誤植並未影響該受刑人權益，受刑人也依規定向當地警察機關報到，也依規定準時返回監所，本案發現後獄方立即深入調查檢討整個探親證明書核發流程，總務科承辦人、校對…等等確有疏失，獄方也議處相關人員，並要求落實相關文書作業流程，避免再發生類似情事。

明德外役監脫逃人犯林信吾，8月間涉嫌割喉殺2警，導致台南市二分局民權派出所員警凃明誠（36歲）與曹瑞傑（24歲）喪命，還奪警槍逃逸，並再行竊贓車行搶超商，還故意迂迴逃亡，最後搭車北上逃亡新竹時，被台南市警方會同刑事局等相關單位緝獲。

殺警案之被害員警家屬哭喊淚控明德外監相關制度缺失問題歷歷在目，法務部立即修正受刑人移外役監相關遴選辦法，從嚴審核相關遴選條件，明德外監也立即檢討相關程序，惟仍然發生探親證明書誤植事件，從核發證明書流程來看，外役監內部管理確有疏漏，不夠嚴謹。