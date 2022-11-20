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馬來西亞大選「懸峙國會」成定局　97歲前首相馬哈地落馬

▲▼ 馬來西亞現任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞現任首相馬哈地落選，政治生涯恐告終。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電

馬來西亞19日進行國會大選，媒體統計目前開票結果，反對黨領袖安華為首的希盟拿下最多席次，但未過半，「懸峙國會」成定局；另外，97歲前首相馬哈地連任失敗，政治生涯恐劃下句點。

馬來西亞第15屆全國大選19日進行投票，選民人數為2117萬，星媒報導，此次大選適逢馬來西亞雨季，西馬及東馬一些地區因發生水災，部分居民被迫在水中排隊投票。

這次共有超過900位候選人角逐222個國會席次，選情十分激烈。不過，19日大選僅會產生220個席次的選舉結果。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，有2個席位的投票因故延後進行。吉打州（Kedah）巴東色海（Padang Serai）選區因為其中一名候選人16日在競選期間身亡，投票日改至12月7日；砂拉越（Sarawak）峇南（Baram）選區的席次則因天氣惡劣，選務人員無法到達投票所，投票因而延期舉行。

據「星報」即時開票統計，截至凌晨4時30分，3大主要陣營在已開出的219席中，以反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的希望聯盟奪下81席，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟緊追在後，搶下73席。而巫統領導的執政國民陣線（國陣）大幅落後，只拿下30席。

如同外界先前預估，沒有任何一個陣營單獨取得過半席次，「懸峙國會」（hung parliament）已成定局。

儘管希盟目前拿下最多席次，但仍未超過籌組政府所需的112席門檻，還是需要與其他政黨結盟，才能取得執政所需的席次。

綜合星馬媒體報導，安華凌晨召開記者會稱，大選結果顯示希盟贏得最多席次，希盟也已爭取到其他政黨支持，共將獲得超過112位議員的支持，籌組新政府。但他拒絕透露將與哪些政黨合作。

這次大選中，安華、慕尤丁、現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）都披上戰袍，並成功當選。

值得注意的是，高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）未能連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區的席次，遭遇53年來首次選舉挫敗，這也可能是這位政壇老將政治生涯的終點。

馬來西亞自2018年上屆大選以來，一直處於政治動蕩，至今已換了3位首相。

時任首相納吉（Najib Razak）深陷貪污醜聞，他所領導的巫統黨因此在2018年大選中，遭到馬哈地領導的改革派「希望聯盟」以壓倒性優勢擊敗，創下馬來西亞獨立以來的首次政黨輪替。

馬哈地曾表示，若成功執政，除了特赦因雞姦罪被判入獄的安華，也會將首相一職讓渡給安華。不料，納吉下台後，馬哈地政府也在22個月後因希盟內訌而垮台，安華錯失上位的機會，由慕尤丁接任首相。

在那之後，民眾對慕尤丁政府抗疫表現日益不滿，迫使他在上任不到2年就辭職下台。2021年8月，再由巫統副主席、依斯邁沙比利接任首相。

依斯邁沙比利在面臨來自巫統黨內的壓力下，今年10月宣布解散國會，提前舉行大選。

隨著希盟在這次大選奪下最多席次，75歲的安華有望實現首相夢。

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馬來西亞大選　97歲前首相馬哈地「53年來首次落選」

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