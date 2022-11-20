台中女藥頭院內養3土狗當守衛！　警準備「酥炸大雞腿」攻堅

記者鄧木卿／台中報導

台中市52歲陳姓女子因吸毒案入監，出獄後搖身一變成為藥頭，而且大膽的把住處當成發貨中心，藥腳開車到門口，陳女外出交貨，幾秒鐘即完成交易。警方埋伏月餘，跟蒐齊全，但為避免院子內的3隻擔任守衛的台灣土狗壞事，特別準備3支酥炸大雞腿轉移注意力，結果卻派不上用場，因為10多名員警大陣仗，氣勢令土狗嚇得逃竄，警方當場逮捕陳女，查獲45公克安非它命，已移送地檢署並收押。

▲台中一名女藥腳出獄後變成藥頭，把住處當發貨中心，警方上門搜索還遇上3條土狗。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局刑警大隊偵五隊獲報，某棟透天厝常有不明車子開到門口，女子外出和車主一手交錢、一手交貨，懷疑販毒，經跟蒐1個多月後上門搜索，逮捕陳姓女藥頭、安非他命10包（毛重45.04公克）、吸食器1組、手機1支、現金1萬8000元、電子磅秤2台等贓證物，全案已移送台中地檢署，檢察官偵結依販賣毒品罪嫌起訴，人已收押。





警方發現，陳女把向親友借住的透天厝，當成毒品發貨中心，而且全天候供應，白天、晚上都有來自中彰投的買主；陳女為了避免東窗事發，院子內還特地養了3隻的台灣土狗當護衛，一有陌生人靠近隨即吠叫提醒。

警方搜索前，為了不讓土狗狂吠引起陳女注意，甚至有可能攻擊員警，一度討論該丟給牠們肉包還是雞排，最後決定買了3支酥炸大雞腿準備餵食，不料，根本派不上用場，因為人多勢眾的員警，加上大聲喝斥、警棍揮舞，如此大陣仗連土狗也怕得躲起來。

警方表示，陳女雖是藥頭，但也是向上游購買，賺取差價，正向上溯源，查緝上游大藥頭；陳女的一對子女被警方通知後，驚訝得說不出話來，而陳女販毒行為恐將面臨有期徒刑10年以上之重刑。