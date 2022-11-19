柯志恩陸淑美大造勢「3+7成就十全十美」

▲柯志恩出席高雄市議會副議長陸淑美副議長的造勢大會，柯志恩以兩人的號次為題，強調「3+7成就十全十美」。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（19）日出席高雄市議會副議長陸淑美副議長的造勢大會。執行總幹事蕭漢俊、總幹事吳怡玎、副執行長曹桓榮等人一同出席。柯志恩以兩人的號次為題，強調兩人要3+7，一起成就十全十美。

柯志恩說，當時她甫被徵召的時候，第一個拜訪的人就是王金平前院長。王院長當著她的面打給兩個人，一個是蕭漢俊，另外一個就是陸淑美。是他們兩人讓柯志恩能夠在高雄開始，在高雄走出去，因此他們兩個是柯志恩的貴人。

柯志恩表示，昨天跟陸淑美掃街的時候，她不只關心自己的選情，更關心要如何搶救許多危險中、當選邊緣的國民黨候選人，這就是陸淑美作為「大姊大」，作為大港女人重情重義的氣魄。柯志恩笑說，蕭漢俊說兩人的號次是不管「三七二十一」，投下去就對了。但是她更想強調，3+7是十全十美，因為女人就是要美。希望在場鄉親能夠成全他們兩人當選，一起成就高雄的「十全十美」。

陸淑美首先感謝柯志恩，在當時高雄找不到候選人時選擇勇敢承擔。她強調，今天是選舉倒數七天，而她正好就是7號，這個數字也象徵她就像7-ELEVEN一樣，無時無刻的服務大家。陸強調，不管是社會住宅、捷運線延伸、國民運動中心、公托公幼等公共建設上，她都會持續的為鄉親努力。她也呼籲在場鄉親，把柯志恩跟她一起送進市政府，讓她們兩人的政見一同實現。