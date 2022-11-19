決戰黃金周！不敗女王盧秀燕回防起家厝　驚喜巧遇百萬網紅

▲決戰黃金周！不敗女王盧秀燕回防起家厝北屯區，驚喜巧遇百萬網紅。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

選戰倒數7天，把握關鍵選前黃金周，全力爭取連任的台中市長盧秀燕行程滿檔，上午先到彰化和美合體侯友宜市長為彰化縣長王惠美站台，下午連趕兩場「鄉親來燕會」，先回北屯與議員賴順仁聯合舉辦問政說明會，接著再到南屯力挺議員朱暖英。盧秀燕強調，選民還沒投票，票還沒開出來都不算數。有趣的是，盧秀燕在北屯還巧遇網紅「鳳梨鼠薯」吳泓逸，兩人相見歡，鳳梨鼠薯也祝福盧秀燕連任。

▲外界看好盧秀燕連任成功，但盧秀燕向選民喊話，票沒開出來都不算數。（圖／盧秀燕競選總部提供）



民進黨晚間重兵集結北屯，盧秀燕一早先回防北屯，到北屯軍功寮地區信仰中心軍福宮參拜。盧秀燕表示，今天很高興「回娘家」，過去20幾年她就是在北屯當立委，北屯是她的起家厝，禮拜六就要投票，她再次回娘家，親自再來拜託鄉親給她支持。

▲決戰黃金周！民進黨重兵集結北屯，不敗女王盧秀燕一早積極回防催票。（圖／盧秀燕競選總部提供）



盧秀燕也提到，台74線是她當立委時期努力爭取來的，也因為74線完工帶動北屯人口大增，加上鐵路高架化，第一條捷運綠線通車，總站就在北屯，過去四年她擔任市長加速建設更讓北屯起飛，三大交通建設都完成，讓北屯從蛋白區變蛋黃區。北屯區是台中市最大的區，為了讓北屯蓬勃發展，拜託大家多多幫她拉票，一起守護北屯、守護台中。

隨後盧秀燕前往南屯區，與議員朱暖英合體，也提到未來會在南屯溪西地區新設國中，讓南屯區的孩子不用跨區就讀，給孩子更好的成長環境。