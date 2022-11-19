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快訊／藍營「北北基桃造勢」破5萬人！　蔣萬安：1126用民主對抗黑箱

▲▼國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

記者崔至雲／台北報導

選前黃金周，國民黨今（19）日在桃園舉辦「北北基桃大團結拚勝選」晚會 ，晚間8點，北北基桃候選人依序大進場，走道兩旁湧進眾多民眾爭相握手，整場氣氛來到最高潮，此時主辦單位喊出現場已達5萬人。國民黨台北市長候選人蔣萬安強調，民進黨和陳時中給大家的是黑箱跟高端，1126是場價值對決的選戰；是民主對抗黑箱的選戰；是善良對抗側翼的選戰；是正直對抗黑暗的選戰，呼籲民眾一定要出來投票。

基隆市長候選人謝國樑表示，北北基桃是一個完全共同生活圈，未來基隆和新北要打造捷運；基隆未來也要和台北打造科學園區，增加新的就業基地；也要與桃園創造1280通勤群族的月票。

▲▼國民黨基隆市長候選人謝國樑。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

「只要基隆贏桃園就贏、桃園贏雙北一定贏」，謝國樑提到，新北市長候選人侯友宜是最強母雞，台北市長候選人蔣萬安人氣已經外溢到基隆，桃園市長候選人張善政的氣勢也越來越強，而他也是在奮戰當中，呼籲有基隆的朋友、家人幫他推薦一下。

蔣萬安致詞時提到，現場看到熱情的民眾非常開心感動，他相信大家1126大家可以為台灣來做出改變。他提到，台北市是首都也是門面，但是這幾年人口外流嚴重，新生兒人數創新低，公共建設也延遲，8年來蓋不出一條捷運，大巨蛋持續卡關，台北市要做出關鍵的抉擇，台北市沒有多餘的時間可以蹉跎下去。

▲▼國民黨新北市長候選人侯友宜。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

▲國民黨新北市長候選人侯友宜。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

蔣萬安說，未來希望打造一千萬人口的生活圈，來跟世界競爭，未來當選一定大力推動都市更新改善市容也讓市民住的安心，同時提高補助，讓家長減輕負擔，同時也要加速新建交通建設，也要將南港、士林、內湖科學園區打造成新矽谷，增加更多好的就業機會。

蔣萬安強調，民進黨和陳時中給大家的是黑箱跟高端，1126是場價值對決的選戰；是民主對抗黑箱的選戰；是善良對抗側翼的選戰；是正直對抗黑暗的選戰，呼籲民眾一定要出來投票。

侯友宜指出，透過他的名字要讓大家牽起友誼的心，大家就是要團結一起好好的做事，建構友誼、凝聚所有力量，讓千萬人口更好，用這樣的態度來選舉、來做事，選舉不是要罵人，而是要健康、快樂，讓人民有希望的未來。

「我愛這塊土地」侯友宜強調，很多人問他出來選舉要做什麼？很多人質疑他對國家有沒有忠誠？但他從不質疑任何人對國家的忠誠，應該要思考能為中華民國做什麼？「守護國家是責任也是義務」要用團結的心，從北台灣做起，讓台灣這塊土地凝聚，讓台灣一直往前走。

侯友宜也喊話，一定要用善良正派純潔的力量，1126北北基桃串在一起，北台灣一定帶動台灣更好的未來，中華民國就會在國際上是個耀眼國家，用這樣的心情拜託大家，市民一定要投出願意為國家做事的人。 

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