下架民進黨！　張善政轟林智堅、鄭運鵬「讓桃園人丟臉」

▲國民黨北北基桃大團結拚勝選造勢晚會。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（19日）晚舉辦「北北基桃大團結拼勝選」造勢晚會，國民黨桃園市長候選人張善政痛批民進黨推出的候選人，舉凡林智堅抄襲論文2次、鄭運鵬淪為中國鵬，「都讓桃園人丟臉」。黨主席朱立倫則重申，民進黨是「弊案黨」、「抄襲黨」、「雙標黨」，呼籲支持者用選票告訴總統蔡英文「成為奧步黨就是要被大家下架的！」

張善政致詞時指出，這場選舉是桃園改變的關鍵，他選桃園市長，就是想要跟大家一起改變桃園、讓桃園更好。他說，自己在桃園工作過12年，桃園改變了他的人生，他當桃園市長，會把畢生的知識與經驗奉獻給桃園，讓桃園更好，要實現桃園科技化、國際化的願景，打造桃園成為台灣新創門戶，亞洲的科技智慧新都。

張善政強調，桃園是國門之都，桃園的市長，不能讓桃園人丟臉，桃園人丟臉，就是台灣人丟臉。他強調，民進黨根本不把桃園當回事，民進黨推出的候選人，都讓桃園人丟臉，例如原來的林智堅，碩士論文抄襲，還抄2次，被2所大學撤銷學位；接著選的鄭運鵬，每天喊抗中保台，結果被網友爆料，2008年立委落選，馬上跑到對岸賺人民幣，國籍還寫「中國台灣」，網友幫他取個外號叫中國鵬，「桃園市長能讓中國鵬當嗎？」

張善政呼籲支持者，桃園不要中國鵬，桃園不要口是心非、沒有原則的人，民進黨的抹黑、奧步，層出不窮，要把國民黨殺到刀刀見骨、抄家滅族，因此要改變桃園，唯有靠大家的每一票！大家一起下架民進黨，讓桃園重現藍天！

黨主席朱立倫致詞表示，下周六就是台灣民主關鍵的日子，是大家決定未來的日子。他強調，台灣的民主是人民作主，不是民進黨做主，他們一個政黨操控媒體，擁有所有行政資源，結果變成「高端黨」，害死多少人？掌控多少資源竟然成為「弊案黨」？提名的候選人涉抄襲是「抄襲黨」，更嚴重的是這政黨是典型「雙標黨」，要賺人民幣時大喊是中國鵬，要騙選票時就喊抗中保台。

朱立倫表示，民主政治選賢與能，要選能做事情、學經歷都豐富的候選人，國民黨在新北市有侯友宜，讓大家看到什麼是好好做事、愛台灣；基隆市有謝國樑，用愛心、專業深耕基隆；台北市作為首都，國民黨提名蔣萬安，年輕又充滿國際觀。他大酸，比起另外一位「落跑指揮官」，蔣萬安才是最好的首都市長。

朱立倫說，最重要是桃園有學歷最高的張善政，是未來走向世界的桃園市長，科技領航桃竹竹苗，讓科技的張善政來領導桃園。他強調，選舉最後的關鍵時刻，希望大家透過選票，跟全世界證明，台灣的民主就是「挺會做事的人」，用選票告訴總統蔡英文「成為奧步黨就是要被大家下架的！」

國民黨籍桃園市議長邱奕勝則率黨籍議員候選人向在場支持者懇託，強調國民黨很多議員都還在苦戰、奮戰當中，需要所有鄉親好朋友的支援與奧援，「這些年來，鄉親好朋友非常疼惜我，我也拜託所有桃園的鄉親，以支持我的心情，來幫助國民黨提名的所有候選人，讓所有國民黨候選人都全壘打！」

▲國民黨北北基桃大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）