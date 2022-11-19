台灣極西點「國聖港燈塔」重建首開放　500人騎鐵馬「極點慢旅」　

▲台灣極西點「國聖港燈塔」重建首度開放，500人騎自行車慢遊。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

交通部觀光局雲嘉南管理處今舉辦一年一度「2022極點慢旅-極西．集希台南國聖港燈塔自行車騎遊」活動，結合交通部航港局「國聖港燈塔重建啟用儀式」於台灣極西點國聖港燈塔今首度開放，500人騎自行車慢遊體驗台灣之美。

國聖港燈塔重建後今天首度開放，經典黑白相間鐵塔造型風華再現，燈塔位處有「台版撒哈拉沙漠」之稱的頂頭額沙洲，宛如荒漠中的一盞明燈，吸引500位車友騎聚。

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交通部觀光局表示，期盼藉由國聖港燈塔重建啟用，重新整合多元自行車路線沿途之觀光資源，以推動燈塔旅遊全新遊憩動線，吸引更多觀光人潮與商機。

▲台灣極西點「國聖港燈塔」重建首度開放，500人騎自行車慢遊。（圖／觀光局）

交通部長王國材則指出，台灣極西點國聖港燈塔的名氣雖然還沒有其他極北、東、南點燈塔有名，但是絕對是最具有特色的燈塔，也是唯一矗立在沙洲中的燈塔，搭配極西-集希的意象，以集希郵筒收集到訪遊客投遞希望的明信片，將國聖港燈塔行銷到國內、外，交通部持續整建多元自行車路線，串聯各地景點，未來更將導引到全台36座燈塔，以樂活慢遊的方式體驗台灣之美。

雲嘉南管理處規劃騎乘自行車多元路線，到訪沿線各秘境景點；由於雲嘉南濱海是過冬候鳥、留鳥棲息地，也是全台鳥類資源最豐富生態區，更是國內外知名賞鳥勝地。此次極西點自行車慢旅融入賞鳥生態永續旅遊，雲嘉南管理處培訓46位觀鳥帶路人，帶動雲嘉南濱海經典小鎮多元特色旅遊與觀光發展。