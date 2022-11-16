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「1200交通月票」財源哪來　交長：中央至少補助18億「全國適用」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材(左)出席立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨北北基桃市長候選人日前提出「1200首都通交通月票」，除雙北捷運外並納入台鐵、國道客運，不過財源哪裡來吵翻天，交長王國材今(11/26)出席立法院交通委員會備詢時表示，中央將至少補助一半、18億元外，且全國都會適用，直轄市補少一點，非直轄市補多一些。

民進黨籍基隆市長候選人蔡適應、新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中，與桃園市長候選人鄭運鵬日前聯合宣布交通政見，將推比現行雙北1280元交通月票更優惠的「1200首都通交通月票」，除雙北捷運外，還將納入台鐵、國道客運。

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立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢王國材時表示，11月2日我質詢請教你1280元交通票是否應該做，你說是地方業務，會協助溝通，結果隔不到一周，不同顏色的人問，行政院長蘇貞昌說樂觀其成，會責成交通部補助。

▲▼立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

洪孟楷質疑，現在看起來交通部沒這筆錢可以補助，這些預算都是中華民國人民納稅錢，不要為候選人開出的空頭支票擦脂抹粉，為了選舉想一個天馬行空方式，經費35億元要中央全額買單，蘇院長支票開出來，那不要讓他跳票，屆時將交通部提出35億元從哪邊提出，否則他將拒審預算。

王國材表示，1200元交通票不會由中央全額買單，除營運補貼，地方有配合款，將盡力協助，蘇院長並沒有說35億元會由中央全額買單。

王國材表示，交通月票方案，未來朝向直轄市補少一點、非直轄市補多一點方向，北北基桃1200首都通交通月票經費35億元，中央至少會補助一半，財源部分將按照這樣方向跟主計總處討論，鼓勵公共運輸使用，全國都會適用，考量全國，最後經費也不會只有18億元。

洪孟楷追問林佳龍擔任交通部長任為是否曾想過補助交通月票，談到的哪些縣市。王國材表示，林佳龍擔任交通部長期間，也曾經有想過要這樣做，有談過地方財政比較差應該要補貼，譬如六都以外，相關構想也曾經有談到。

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