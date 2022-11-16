司機員有毒品反應「複檢陰性卻隔二周」　交長坦言「隔太久要檢討」

▲王國材接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一名司機員今年6月體檢時，驗出毒品陽性反應，遭台鐵停止乘務工作，二次複驗呈現陰性，不過立委李昆澤質疑，吸毒檢測1到7天內可查出來，台鐵對司機員複驗時間距離2周，要求一個月內檢討複驗機制。交長王國材表示，二周複驗時間隔得長一點，2周內檢討出爐。

台鐵一名陳姓司機員今年6月14日在航醫中心進行例行性尿液檢查，6月21日報告發現為陽性反映，台鐵局停止該司機員乘務，並安排在6月28日再次檢驗，7月1日報告為陰性，據當事人說明是吃感冒藥引起，該司機員已調內勤，6月迄今未再上線開車。

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立委李昆澤表示，台鐵10月每天搭乘旅客達49萬人次，這麼多人搭的重要交通工具，安全應採最嚴格和最高規格，卻看到台鐵司機員傳出有毒檢未過，該名司機員6月14日毒測沒過，6月28日再複驗，不但是不同尿液，毒品檢測1天到7天內可檢查出來，平均是3天到5天，但台鐵初驗和複驗卻相隔2周，相關檢測機制要檢討，否則民眾無法相信司機員開車是安全的狀態，要求一個月內提出檢討方案。

立委洪孟楷表示，這名司機員6月驗出毒品反應，現在已經11月，給他第二次機會是陰性反應，就這樣結案了，會不會是避避風頭，等半年後無人關心再調回來。

台鐵局長杜微表示，根據規定，台鐵司機員每年體檢一次，都會有毒品檢測，另外每季再抽測一次，每人每年都會被再抽驗到一次，這位陳姓機車長自述那段期間服用感冒藥，6月14日檢驗確實有陽性反應，第二次複驗陰性，根據內部標準作業程序，第二次複驗陽性才會提報交通部和警政單位。

交通部長王國材表示，根據標準作業程序兩次陽性才會提報撤照和警政單位，但他第二次陰性，吸毒這件事很嚴肅，不過初驗和複驗相隔兩周，第二次陰性沒有說服力，二周時間相隔有長一點，他已跟台鐵告知複驗時間隔太久，過去台鐵SOP就是這樣子，因此會請台鐵檢討，預計二周內檢討出爐。