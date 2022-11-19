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台灣首代「百歲燈塔守」以光為家　一生漂流「只想要一台收音機」

▲▼駐守超過20座燈塔的黃清榮熱愛燈塔，今年已94歲。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部航港局舉辦「LIGHTHOME：以光為家—燈塔人的故事」展覽，台灣第一代燈塔守現身。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全台有36座燈塔為討海人點亮回家的路，背後有群一生懸命、忍受孤寂的燈塔守，交通部航港局舉辦「LIGHTHOME：以光為家—燈塔人的故事」展覽，台灣第一代燈塔守諸從光已滿百歲，人生有40年歲月守護著燈塔那盞光，一輩子以燈塔人為榮，回想起漂流的孤寂歲月，他說「當時最想要一台收音機」。

交通部航港局即起至11月27日在台北市萬華剝皮寮歷史街區舉辦「LIGHTHOME：以光為家—燈塔人的故事」展覽，訴說那些在燈塔守、家族的故事，燈塔守需忍受在孤立的環境工作，並時常配合輪調更換工作地點，展覽彙集燈塔人與家人的口述歷史，拍攝10組燈塔人故事影片，重現過去燈塔人的人文故事，讓燈塔不只是觀光打卡點。

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台灣第一代的燈塔守諸從光也現身展覽現場，今年已100歲的諸從光出生上海，抗戰勝利後，曾在上海受訓過，26歲那年被中國海關自上海派到台灣，和他一起來台的燈塔主任管理員共8人，被戲稱「八仙過海」，是台灣第一代燈塔守，卻沒想到之後因兩岸分治，諸從光阻絕了回鄉之路，注定一生漂流，駐守燈塔40年，諸從光經歷喪妻、再娶，家人也跟著他輪調10多處燈塔四處漂流。

▲▼台灣第一代燈塔守諸從光已滿百歲，人生有40年歲月守護著燈塔那盞光。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣第一代燈塔守諸從光已滿百歲，人生有40年歲月守護著燈塔那盞光。（圖／記者李姿慧攝）

已經100歲的諸從光依舊健朗，回想起燈塔人那段歲月，他說，在民國30到50年代，物資條件和環境惡劣，燈塔沒有電氣化，完全都是人工，刻苦難勞就是燈塔人的精神，燃燒自己、犧牲自己，從日落而做，日出而息，無時無刻都顧那盞煤油燈，如今看到燈塔光的亮麗，跟之前大不相同，他以身為燈塔人為榮。

諸從光說，燈塔人最辛苦的地方就是要忍受孤苦寂寞，早期信也不通，連電話、收音機都沒有，最長曾經半年多沒見過家人，除同事外，也沒遇過外人，想家人時也僅能靠想念，期待休假來臨，每次回家第一件事就是去理髮，因為在燈塔常常好幾個月都沒剪過頭髮。

早期燈塔沒有電也沒有冰箱，補給船常常因海象無法如期抵達，諸從光說，斷炊是常有的事，因此他們會種些菜、養雞、囤些罐頭，如果沒有食物了，靠海就吃海，拔海菜、抓螺和釣魚。

▲▼台灣第一代燈塔守諸從光已滿百歲，人生有40年歲月守護著燈塔那盞光。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣第一代燈塔守諸從光已滿百歲，人生有40年歲月守護著燈塔那盞光。（圖／記者李姿慧攝）

諸從光說，在島上很寂寞，同事間會聊聊天排解，甚麼事情都要靠自己，修理、維護設備、縫衣服、理髮等等，燈塔人要甚麼都會，在那段日子裡，他最想要一台收音機。

走過漂流的40年，諸從光說，當時覺得很辛苦，但現在想起覺得幸運，在那麼美的地方，沒有空污，也沒有噪音，靜靜的，每天看日出日落，如今退休看到燈塔變得亮麗，甚至成為觀光景點，讓他很高興，他一輩子都以燈塔人為榮。

駐守超過20座燈塔的黃清榮今年94歲，在海關服務47年，17歲那一年，抗戰結束，黃清榮謊稱他已成年，考進廈門海關受訓，開始了他燈塔人的一生，戰爭讓他歷經受困孤島，最後終於順利來到台灣，燈塔就成了黃清榮的家，退休後意外跌倒受傷，讓黃清榮失去表達能力，他的女兒黃蘭麗受訪時表示，她的父親一輩子熱愛著燈塔，他的心裡住著90年前的小男孩。

▲▼駐守超過20座燈塔的黃清榮熱愛燈塔，今年已94歲。（圖／記者李姿慧攝）

▲駐守超過20座燈塔的黃清榮熱愛燈塔，今年已94歲。（圖／記者李姿慧攝）

黃蘭麗說，燈塔人通常沒有外面的朋友，很孤獨的生活在那個島上，而燈塔人的孩子也是一樣，她進入小學一年級之前，她生活只有爸爸、媽媽、姐姐和弟弟，沒有其他朋友，甚至她沒有跟外面的人講過話，燈塔人通常很安靜，但並不表示他們不理解。

黃清榮一退休就遇上兩次肝癌需動手術，黃蘭麗說，她父親生活簡單健康，醫生推論是黃麴毒素導致，回想起父親的行李和宿舍，常有發霉花生、結毛的米，因為燈塔人不知道何時有船期和採買。

▲▼燈塔守黃清榮的女兒黃蘭麗小學一年級前沒跟外人說過話，道盡燈塔人的孤寂。（圖／記者李姿慧攝）

▲燈塔守黃清榮的女兒黃蘭麗小學一年級前沒跟外人說過話，道盡燈塔人的孤寂。（圖／記者李姿慧攝）

不過黃蘭麗說，她父親對燈塔一輩子的熱誠和熱愛，很難找到適切形容詞，一個能讓她父親鍾愛一輩子的工作，有其理想和貢獻，生活在燈塔的人很孤獨，得自立自主，在這樣過程中，不管是燈塔守或燈塔人家屬，生活歷程有別人不了解的狀況，酸甜苦辣只有燈塔人知道，如今燈塔回到航港局管理，並展現新的面貌，令燈塔人家庭感到開心和欣慰。

航港局即起至27日舉辦「LIGHTHOME：以光為家—燈塔人的故事」展覽，除於剝皮寮歷史街區視聽室每日輪播10組燈塔人影片外，另設有展間介紹10組燈塔人的故事、燈塔知識、各燈塔風情照，並特別設有VR實境，讓觀展的民眾可以體驗到燈塔守在孤島、海角的燈塔上的感覺。

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