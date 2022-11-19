陳時中競總質疑「蔣大姐賣房賺9千萬」　蔣萬安怒：惡質選風無下限

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中傳出在選前急售高雄豪宅、轉手獲利；陳時中競總19日深夜澄清外，也加碼爆料，國民黨候選人蔣萬安大姐賣房，持有8年即大賺9000萬，這才是真豪宅、真炒房。對此，蔣萬安表示，這就是民進黨惡質選舉的方式，今年更是變本加厲、毫無下限。

陳時中傳出在選前急售高雄豪宅、轉手獲利。陳時中競總19日深夜澄清，是為退休後的規劃才貸款購屋，未料出任官職續留台北，多年尚未售出；且陳時中持有房屋期間長達近10年，並非短期間內購入又賣出，絕非炒房。

陳時中競總指出，報導以聳動標題誤導讀者，陳時中財產申報資料公開透明、一切坦蕩蕩。反觀根據2018年8月16日的媒體報導曾指出，國民黨候選人蔣萬安大姐賣房，持有8年即大賺9000萬，這才是真豪宅、真炒房，呼籲應一視同仁檢視其他候選人房產資料，媒體報導應求公允，才不致淪為選舉打手。

蔣萬安表示，陳時中財產處分如果是合法獲利，自己說清楚，就不怕被外界質疑。但是民進黨被外界質疑後，就來牽扯他的家人、攻擊他的家人，變成固定的SOP，每次為了選舉胡亂牽扯，這已經變成民進黨惡質選舉的方式，今年更是變本加厲、毫無下限。

