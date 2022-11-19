藍基層傳「拒領公投票」　許淑華再曝對話截圖：撕下國民黨假面具

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／翻攝許淑華臉書）

記者詹宜庭／台北報導

外傳藍營基層LINE群組呼籲支持者拒領公投票，國民黨昨日緊急出面澄清重申支持這次修憲案的立場；然而，民進黨北市議員許淑華19日再曝光對話截圖，指控國民黨立委李德維對「拒領公投票」訊息回覆「支持」。對此，李德維回應，該群組是內湖區黨內的line群組，在那個群組只要有夥伴寫出他們的想法，他每個都會寫「支持」。

九合一選舉將至，各黨派紛紛力挺「18歲公民權修憲複決案」，但近日卻傳出藍營基層群組以「加快開票速度、減少作票風險」為由，主張支持者不領公投票。對此，國民黨昨日緊急出面澄清，重申他們支持這次修憲案的立場。然而，許淑華今日卻在臉書上曝光對話截圖，指李德維對「拒領公投票」訊息回覆「支持」。

許淑華表示，李德維並非個案，國民黨一直都反對年輕人投票，不想讓年輕人參與政治、瞭解政治，無論是野百合還是太陽花學運，當年輕人勇敢站出來，國民黨卻總在年輕人的對立面。

「或許大家早就知道國民黨推18歲公民權是打假球，這張截圖只是提早撕下國民黨的假面具。」許淑華批評，國民黨表面上喊支持，私下卻在群組中要支持者不領票、不投公投。她認為，國民黨利用反對18歲公民權的方式，反動員年輕人參與政治，妄想這樣可以壓低黃珊珊與陳時中選票，使固守深藍選票的蔣萬安靠國民黨組織票、動員老人家出來投票。

許淑華說，讓年輕人出來投票是進步的力量，是國家要往前走的催化劑，很遺憾國民黨將培養公民民主素養的18歲公民投票權議題，變相做為政治上的反動員操作。最後她也呼籲，選民26日出來投票，用選票表達年輕人心聲。

面對許淑華指控，李德維回應，該群組是內湖區黨內的line群組，在那個群組只要有夥伴寫出他們的想法，他每個都會寫「支持」，他認為，這是自由民主的社會，本來就會有很多不同意見，有不同意見很正常，民進黨現在硬要挑他回應該篇貼文的來截圖，實在是「綠能，你不能」。

▲許淑華曝光截圖，控李德維表態支持「拒領18歲公民權票」。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，點圖放大）