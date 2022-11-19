遭爆支持「不拿18歲公民權票」？　李德維：只是支持個人言論自由

▲許淑華PO出一段聊天內容顯示，李德維支持不領公投票。（圖／翻攝許淑華臉書，點圖放大）



記者崔至雲／台北報導

九合一選舉與十八歲公民權修憲複決案下周六投票，這次「18歲公民權」得達968萬有效票才算過關，可見門檻相當高。儘管國民黨再三表態支持，但內部群組卻有基層幹部主張不領公投票，國民黨立委李德維被爆出比讚支持。對此，李德維19日受訪時表示，自己只是支持每個人的言論自由，民進黨又在「綠能，你不能了」嗎？

民進黨台北市議員許淑華在臉書上PO出一張照片，照片內容可以看到李德維支持一篇「拒領公投票」的文字，許淑華表示，感謝國民黨立委李德維勇敢說出國民黨反對18歲公民權的心聲。

她指出。雖然大家早就知道國民黨推18歲公民權是打假球，這張截圖只是提早撕下國民黨的假面具，表面上喊支持，私下卻在群組中要支持者不領票不投公投。

對此，李德維先說明，該群組是內湖區黨內的line群組，在那個群組只要有夥伴寫出他們的想法，他每個都會寫「支持」，他認為，這是自由民主的社會，本來就會有很多不同意見，有不同意見很正常，民進黨現在硬要挑他回應該篇貼文的來截圖，實在是「綠能，你不能」。

李德維也嗆，民進黨自己黨內都有很多不同聲音，難道其他黨就不能有其他聲音嗎？台灣本來就是民主的社會，他站在不分區立委的立場，當然是支持大家，民進黨不是民主進步黨嗎？怎麼變成民主退步黨了？