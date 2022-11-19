陳時中炒房暴賺千萬？　張善政轟「中國鵬2.0」：民進黨雙標無極限

▲張善政（中）今永安漁港掃街受訪表示，陳時中一方面講居住正義，另一方面南部又有豪宅要賣，民進黨雙標無極限。（圖／張競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利，陳競總則強調非炒房，是退休規畫才買，沒料到留任台北，故未積極買賣。國民黨桃園市長候選人張善政今（19）日酸，民進黨說一套做一套，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也一樣，雖喊抗中保台，又有管道賺人民幣，才被稱為「中國鵬」，雙標到沒極限的地步。

陳時中被爆在就任衛福部長1個多月前，帶團隊到大陸投資醫療生意，還跟共產黨官員交流對話，遭疑假抗中，且選前要賣掉名下位於高雄亞洲新灣區，有南部「第一豪宅」之稱的「國硯大廈」的毛胚屋，房仲估計獲利可望上看新台幣千萬，被質疑炒房。

張善政受訪指出，民進黨就是說一套做一套，陳時中一方面講居住正義，另一方面南部又有豪宅要賣，「就跟鄭運鵬也是一樣，一方面說抗中保台，另一方面又有渠道賺人民幣，現在他的綽號叫做中國鵬大家都非常清楚。」

張善政進一步批，鄭文燦強調清廉，但也被爆出他底下的官員有不法的事情，過去對手把自己父母親在新北三芝持分只有半坪的塔位炒成說在炒地皮，「雙標沒有極限地步，真的是選民看了都不知道心裡面怎麼想，民進黨這個政黨真的是應該大家一起來唾棄。」