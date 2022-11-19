炒作陳時中沒問題的房產　林楚茵批國民黨出選舉奧步

▲立委林楚茵。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，有媒體報導，指陳時中近來積極求售位於高雄的豪宅，粗估脫手獲利可達千萬。對此，陳時中競選團隊發言人林楚茵說，刻意把「沒有問題」的房產拿出來討論，就像蔣萬安陣營把一張公開場合的偷拍照片抹黃一樣惡劣，都是選舉奧步。

林楚茵說，陳時中的房產房子根本沒有賣出，資訊公開透明經得起檢驗、貸款購屋為自住絕無炒房，呼籲自重媒體勿標題殺人，「媒體影射陳時中炒房 但這是真的嗎？阿中持有該房屋近十年，當初貸款買屋是為了退休後自住，並非為了投資而買入」。

林楚茵表示，房屋買賣有其市場機制，絕非有賺錢就是炒房。她說，身為財政委員，必須要就法論法，政府有針對「個人房地短期交易所得」課重稅，就是為了限制短期投機客。

林楚茵表示，陳時中持有近十年屬於長期持有（重點是還沒有賣出），並非短期購入又賣出的短期套利者，也沒有從事影響不動產交易價格或秩序的操縱行為，「絕對沒有炒房」。

林楚茵說，她也是媒體人出身，深知在選戰中不專業的報導，新聞就會變成「選戰打手」，刻意把「沒有問題」的房產拿出來討論，就像蔣萬安陣營把一張公開場合的偷拍照片抹黃一樣惡劣，都是選舉奧步。

「媒體絕對應該質疑候選人。」林楚茵說，質疑陳時中房產的同時，也請用同樣標準檢視其他候選人，例如媒體就曾報導，蔣萬安的姐姐出售大安區豪宅獲利翻倍，賺進9000萬，這算不算「炒房」？